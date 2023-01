Amici 22, Mattia Zenzola e Isobel Kinnear insieme in un video, è più di un'amicizia?

Gossip TV

Dopo la rottura con Maddalena Svevi, Mattia Zenzola e Isobel Kinnear sono comparsi insieme in un video su TikTok. C'è qualcosa di più tra loro? Vediamo cos'è successo.

In questa pausa natalizia, nella scuola di Amici si sono creati nuovi legami tra gli allievi che potrebbero portare a nuove coppie. Chissà cosa ci aspetterà con il ritorno il 9 gennaio 2023 del daytime pomeridiano e delle puntate domenicali, in attesa di arrivare al serale.

Amici 22, Isobel e Mattia molto vicini, è nata una nuova coppia?

In particolare, a far parlare i fan del programma sono stati Isobel Kinnear e Mattia Zenzola. I due ballerini, infatti, si sono mostrati insieme in un video pubblicato su TikTok e che ha raggiunto già numeri esorbitanti in termini di visualizzazioni. La ballerina australiana era già molto vicina a Gianmarco Petrelli, con cui si era scambiata un tenero abbraccio e da cui prendeva, scherzosamente, lezioni di italiano. Ma, ora, sembra che, approfittando della rottura tra Mattia Zenzola e Maddalena Svevi, abbia deciso di socializzare anche con il biondo ballerino.

Queste vacanze per Mattia sono state particolarmente difficili: poco prima di Natale, infatti, Maddalena Svevi, con cui faceva coppia da qualche mese, ha deciso di mettere fine alla loro relazione. La ballerina ha ammesso di volersi concentrare di più sul suo percorso nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Una decisione che ha spezzato il cuore di Mattia Zenzola, tanto da portarlo a uno sfogo con la conduttrice del programma.

Per lui è ancora molto difficile lasciar andare l'idea di loro due insieme, ma magari, grazie anche alla vicinanza di Isobel potrebbe riuscirci. Ovviamente, non ci sono notizie certe che sia sbocciato l'amore tra Mattia e Isobel, anche perché l'unica prova di una loro interazione, tra l'altro completamente innocente, è solo un video su TikTok. Eppure, i fan di Mattia sperano di vederlo tornare a sorridere presto e magari proprio con una certa ballerina australiana...

