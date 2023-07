Amici 22, Mattia Zenzola e Benedetta Vari sono una coppia? Interviene la madre del ballerino!

Gossip TV

Ancora rumors sui due allievi di Amici, i ballerini Mattia Zenzola e Benedetta Vari! A risolvere ogni dubbio interviene la madre del vincitore del talent! Ecco cosa ha detto!

Nelle ultime settimane sono cresciute notevolmente le voci di una relazione tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari, i due ex allievi del talent di Amici, trasmissione di Canale5 condotta da Maria De Filippi.

Amici 22, Mattia Zenzola e Benedetta Vari fidanzati? Arrivano le parole della mamma del ballerino

Il vincitore di Amici 22 e la sua partner di ballo sono una coppia? A questa domanda i fan stanno cercando di dare una risposta da diverso tempo: la complicità e l'affetto che traspaiono dalle coreografie dei due latinisti, infatti, ha spinto molti a credere che tra loro ci possa essere più che della semplice stima professionale.

Dopo la finale di Amici, Mattia e Benedetta sono stati visti spesso insieme ai vari eventi a cui hanno partecipato, condividendo anche delle romantiche coreografie alla luce del tramonto sulla spiaggia. Inoltre, sono stati ospiti di Raimondo Todaro e del saggio di fine anno della sua scuola di ballo, la Todaro Academy, durante il quale si sono esibiti e hanno concluso la coreografia con un appassionato bacio. I rumors su una loro possibile storia sono stati spesso smentiti, sia perché Benedetta Vari è fidanzata da diverso tempo, sia perché nessuno dei due interessati si è mai lasciato scappare una parola di troppo. Nei giorni scorsi a parlare era stata una fonte vicina al ballerino, un'amica di vecchia data, che aveva rivelato che, secondo lei, i due sono una coppia.

Mentre diversi gossippari hanno sostenuto che si tratti di una montatura, una trovata pubblicitaria per mantenere alto l'hype sulla coppia, in attesa che inizi la nuova edizione di Amici. A rendere più chiara la situazione ci ha pensato la madre del ballerino, la quale è intervenuta sui social con un messaggio:

"Tranquilli ragazzi, non esistono amici di famiglia, ma amici di hype! Un vero amico non parla di te, un vero amico parla con te"

Secondo questo messaggio, la madre di Mattia Zenzola sembrerebbe quasi invitare i fan del figlio a stare in guardia da chi sparge voci sul conto del ballerino, presentandosi come "amico di famiglia", perché è evidente che qualsiasi confessione stia riportando, lo sta facendo esclusivamente per tornaconto personale. Inoltre, qualche giorno fa, il fidanzato di Benedetta Vari ha pubblicato una foto in cui lui e la ballerina sono insieme in riva al mare, smentendo così qualunque voce di una possibile relazione tra i due!

Scopri le ultime news su Amici