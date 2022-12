Amici 22, Mattia Zenzola contro i compagni: "Non fate altro che deridermi"

Gossip TV

Nonostante le tensioni nella scuola si siano attenuate dopo il provvedimento di Rudy Zerbi, per Mattia Zenzola non sono finite le polemiche: il ballerino sente che i suoi compagni non lo prendono sul serio e si lascia andare a un lungo sfogo. Ecco cosa ha detto.

Si sperava che le polemiche nella scuola di Amici di Maria De Filippi si placassero, dopo la fine della questione delle pulizie in casetta. Avendo stabilito una punizione per i colpevoli, Aaron, Piccolo G. e Tommy Dali, la situazione doveva essere più distesa. Invece, per Mattia Zenzola non è affatto finita e nel daytime di oggi 2 dicembre ha deciso di parlare chiaro ai compagni, perché è sempre più forte la convinzione che lo stiano deridendo.

Mattia Zenzola si sfoga con NDG e poi chiede un chiarimento a Gianmarco: "So che mi state prendendo in giro alle mie spalle"

Sono stati giorni molto tesi per gli allievi della scuola: l'ansia di non sapere a quale provvedimento sarebbero andati incontro e la paura che la proposta di Rudy Zerbi di eliminare ben sei allievi della classe, dopo una sfida, aveva scatenato il panico e portato alla luce le inimicizie che fino a questo momento erano state tenute a bada. In particolare, Mattia Zenzola si è visto isolato dagli altri compagni, non solo in seguito alla sua ostinazione nel riconoscersi tra quelli che poco contribuivano alle pulizie, ma anche perché è già da un po' di tempo che avverte di non essere preso sul serio dai suoi compagni.

Stanco di questa situazione, il ballerino si è sfogato con NDG che l'ha consolato e gli ha confermato che è vero, nella scuola ci sono gruppetti e si sono create dinamiche non positive per i rapporti tra loro. Con il cantante, Mattia Zenzola si è lasciato andare a un pianto sconfortato e mentre il suo amico gli consigliava di non pensarci e di lasciar perdere, Zenzola ha deciso di affrontare gli altri ragazzi. Il primo con cui ha deciso di parlare è Gianmarco: con lui, in particolare, Mattia ha già un conto in sospeso, visto che è stato tra i ragazzi con cui più si è scontrato per la faccenda delle pulizie.

L'allievo di Alessandra Celentanoè parso sorpreso quando ha ascoltato le accuse di Zenzola: ha negato fermamente di avere qualcosa contro di lui e di certo non è tra coloro che gli ridono dietro, mentre Mattia si esercitava con il classico. Ma Mattia ne ha per tutti e coinvolge nella discussione anche Ramon e Samu. Quest'ultimo in particolare gli risponde a tono:"Che c**** stai dicendo? Tu ti flashi proprio, io vi ho visti e ho visto che sia tu che Ramon eravate simpatici mentre vi riscaldavate, ma ho riso come rido anche di Gianmarco".

Anche Ramon non ha intenzione di tenersi le accuse e gli risponde in maniera piuttosto dura:

"La verità è che da quando è successo il provvedimento io e te ci siamo allontanati. Ma, in realtà, io non ti considero proprio. Non ti prendo in giro, né ti sminuisco, semplicemente non ti penso proprio."

Le sue parole feriscono Zenzola, perché secondo lui dietro tutti c'è solo l'invidia: i suoi compagni sanno che al di fuori, Mattia è molto apprezzato dai fan e, inoltre, vince spesso la prova Tim. Tutto, perciò, sarebbe da ricondurre alla gelosia che loro hanno nei suoi confronti. Incapaci di trovare un terreno comune, i ballerini di Amici sembrano sempre più distanti tra loro.

Scopri le ultime news su Amici