Amici 22, "Maria è una donna straordinaria, questa edizione è stata una sfida": l'elogio per la conduttrice!

Dopo aver concluso con un enorme successo anche la finale di Amici 22, per Maria De Filippi arriva un elogio per la sua professionalità. Ecco cosa è stato detto!

Ieri sera, su Canale5 è andata in onda la Finale di Amici 22, concludendo con un grande successo anche la ventiduesima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Amici 22, "Maria è una grande professionista"

Come riporta anche il sito di Blasting News, Amedeo Venza, noto giornalista, ha voluto esprimere la sua ammirazione per la conduttrice di alcuni dei programmi di maggior successo della rete Mediaset: Maria De Filippi quest'anno ha dato prova di immensa professionalità, qualità ancora più apprezzata dai suoi affezionati fan se pensiamo alla tragedia personale che l'ha colpita. A febbraio, infatti, il marito e giornalista Maurizio Costanzo è scomparso, lasciando un grande vuoto sia nel mondo del giornalismo italiano, sia nella vita privata della sua famiglia. E vedere De Filippi portare a termine tutti i suoi cimpegni, per di più con risultati così eccellenti, è ancora più degno di merito.

Perciò, Venza ha deciso di dedicare alla conduttrice alcune parole, pubblicando sui social un dolce messaggio:

"Volevo spendere due parole per questa super conduttrice e donna straordinaria che da tanto anni porta in tv un programma stupendo, ricco di emozioni e grandi talenti. Grazie Maria, soprattutto, quest'anno che non è stato per nulla facile epr te, ma sei riuscita ad andare avanti con grande professionalità e umiltà. Maurizio sarà sempre fiero di te."

Dopo aver concluso con successo Amici 22 e Uomini e Donne, ora, la conduttrice potrà iniziare a lavorare alla nuova edizione di Temptation Island, di cui abbiamo svelato in anteprima la data d'inizio.

