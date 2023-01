Amici 22, Maria De Filippi punzecchia Samu sul caso noce moscata

Gossip TV

Nella puntata di Amici di oggi, domenica 22 gennaio, Samu è stato punzecchiato dalla conduttrice Maria De Filippi, in merito alla questione del Capodanno Gate, in seguito al quale due allievi sono stati eliminati e altri quattro, tra cui appunto Samu, hanno subito un provvedimento disciplinare.

Amici 22, Maria De Filippi non si trattiene e lancia una frecciatina a Samu

La produzione del talent di Canale 5 non ha mai pubblicamento rilasciato alcun comunicato riguardante la questione di Capodanno che ha portato all'eliminazione di Tommy Dali e Valeria Mancini. Nonostante, sui social, in molti abbiano apertamente accusato Wax, in base a diversi rumors diffusi, non è chiaro cosa sia davvero successo. Si è sempre parlato di avvenimenti gravi, come riportato da Dagospia.

Nella puntata di oggi, Samu doveva esibirsi nella sfida con Paky, dopo che la giudice Francesca Bernabini aveva chiesto di rimandare di una settimana la decisione da prendere, in modo da riflettere con calma e decidere chi dei due avrebbe davvero meritato la maglia. A sorpresa, Alessandra Celentano è intervenuta chiedendo che, a prescindere dall'esito della sfida, venga assegnato un banco a Paky, con l'approvazione da parte della commissione e buona pace delle polemiche portate avanti da Celentano e Rudy Zerbi sull'assegnare banchi a pochi mesi dal Serale.

Samu però durante la coreografia ha tolto la maglietta, modificando così la performance e Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di notarlo:

"Lui si è tolto la maglietta durante la coreografia, ma ieri non l'ha fatto durante le prove. Perché l'hai fatto? Pensavi che mi scioglievo? Dalla prossima volta quello che fate in prova, lo fate anche qua. Sei bravo Samu, te l'ho sempre detto, ma devi rigare dritto."

La sua frecciatina non è passata inosservata ed è chiaro che dagli eventi del Capodanno Gate la conduttrice non mancherà di sottolineare eventuali comportamenti non proprio consoni, proprio perché non si verifichi più qualcosa come quello che ha scosso la scuola nelle ultime settimane.

