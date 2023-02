Amici 22, Maria De Filippi e il suo emozionante discorso a Wax

Gossip TV

Nella puntata di Amici di ieri, domenica 5 febbraio, la conduttrice Maria De Filippi ha rivolto un discorso molto commovente al cantante Wax. Vediamo insieme cosa ha detto.

Nella puntata di ieri di Amici di Maria De Filippi, la conduttrice ha menzionato di nuovo, dopo diverse settimane, il Capodanno Gate che ha scosso la scuola di Canale 5.

Amici 22, Maria De Filippi si scusa con Wax

La produzione non ha mai diffuso cosa è successo davvero quella fatidica notte che ha portato all'esclusione di Tommy Dali e Valeria Mancini dalla scuola, per non parlare del provvedimento a cui sono stati soggetti diversi allievi, tra cui, appunto Wax. La conduttrice del programma ha deciso di riaprire la questione perché ci teneva a spiegare per quali motivi fosse stata così dura con Wax, a cui aveva detto - in occasione della messa in onda della puntata di gennaio in cui è stato affrontato il caso - che il suo atteggiamento l'aveva davvero stancata.

Wax, secondo anche le teorie più diffuse, è stato probabilmente l'ideatore del noce moscata gate e quindi su di lui sono ricadute le maggiori colpe, inoltre, gli altri allievi, dopo il suo ritorno in casetta, gli avevano espresso i loro fastidi e come il suo modo di fare avesse spesso generato tensioni all'interno della scuola. Wax si è trovato così da solo e, complice anche il compito di Rudy Zerbi e il giudizio di Anna Pettinelli che lo bollavano negativamente, si è lamentato perché si sentiva attaccato per la sua personalità. Per la prima volta, tuttavia, Maria De Filippi ha deciso di spendere delle parole positive per lui e lo ha in parte rassicurato sui suoi errori:

"Non eri l'unico, non sentirti l'unico che ha fatto un errore. Il peso della colpa va diviso equamente e penso che, invece, tu questo peso lo abbia straportato da solo. Ok? Siamo d'accordo? Quando ci siamo visti per la prima volta ai casting abbiamo litigato noi due, te lo ricordi? Abbiamo litigato anche dopo Capodanno, sono stata più severa con te che con altri. Ti ho mandato in casetta senza nemmeno guardarti, ma se me la prendo con te è perché penso che ci sia tanto bene e voglio che quel bene esca, sennò non discuto. Credimi, sennò io ignoro. Se io discuto è perché penso che la discussione porterà frutti."

Wax è sembrato molto commosso e felice di ricevere questo discorso, tanto che anche la conduttrice lo ha notato e non ha potuto fare a meno di scherzare: "Ma ti stai emozionando? Fermi Fermi! Forse perché non sei abituato alle persone che credono in te, giusto?". La conduttrice ha anche citato Angelina Mango, con cui inizialmente Wax si è scontrato, perché la cantante gli aveva scritto una lettera con cui gli comunicava il rispetto e l'affetto che prova per lui. Ma la padrona di casa voleva che Wax si rendesse conto di non essere solo già prima di ricevere la lettera e forse, finalmente, il cantante riuscirà ad abbassare le difese che gli hanno impedito di aprirsi con gli altri.

