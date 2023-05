Amici 22, Maddalena Svevi e la scena eliminata dopo l'uscita dalla semifinale

Gossip TV

Maddalena Svevi è stata la prima a essere eliminata durante la semifinale di Amici, ma stando a un'indiscrezione di chi ha assistito alla registrazione della puntata, sono state tagliate delle scene che la riguardavano. Ecco cosa è successo.

Nella semifinale di ieri sera, sabato 6 maggio, abbiamo scoperto i nomi dei quattro finalisti di Amici e abbiamo detto addio a Maddalena Svevi, la prima a essere eliminata, e ad Aaron. Ma sembra che, durante la registrazione della puntata di Canale5 sia stata tagliata una scena che riguardava la ballerina di Emanuel Lo.

Amici 22, una scena tagliata su Maddalena Svevi la mostrava in lacrime

Stando ad alcune indiscrezioni di una talpa presente alle registrazioni di Amici, come riporta il sito GossipTv, dalla puntata di ieri è stata tagliata una scena che mostrerebbe Maddalena Svevi in lacrime dopo l'eliminazione. La ballerina di Emanuel Lo si è sfidata contro Wax e Aaron e nonostante l'ottima prova è stata subito eliminata.

A consolarla c'era il suo coach, Emanuel Lo, che l'ha sempre incoraggiata in questo percorso nella scuola del talent di Canale5 e che anche in questo caso non ha potuto non dire quanto fosse fiero di lei. Secondo la talpa presente alla registrazione, tuttavia, Maddalena subito dopo aver perso la sfida contro Mattia, poco prima del ballottaggio con Aaron e Wax, avrebbe avuto un attimo di sconforto, scoppiano in lacrime e venendo consolata dalla conduttrice, anche se a detta di questa misteriosa persona, in maniera abbastanza fredda. Forse, l'atteggiamento di Maria potrebbe essere imputabile alle ultime vicende che hanno visto Maddalena sparlare di Mattia e trattarlo male?

Infatti, lei e Benedetta Vari hanno avuto da ridire sugli atteggiamenti del ballerino, ma hanno preferito sparlare di lui alle sue spalle, piuttosto che confrontarsi con Mattia. La produzione avrebbe mandato in onda questo triste momento e provocato una spaccatura all'interno della casa. Nonostante tutto, però, Mattia si è sempre dimostrato gentile verso Maddalena, con cui ha avuto una storia nella casa. Tuttavia, il momento in cui Maddalena è scoppiata in lacrime è stato tagliato completamente.

A riferirlo su Twitter è stata appunto la misteriosa persona presente alle registrazioni, che ha scritto:

"Hanno veramente tagliato la parte dove Maddalena piangeva e Maria le ha fatto una domanda tanto per compassione. Che schifo!"

