Amici 22, Benedetta Vari e Maddalena Svevi sparlano di Mattia Zenzola. Salgono le tensioni in casetta! [VIDEO]

Il daytime di Amici di ieri, 25 aprile, ha mostrato un dialogo tra Maddalena Svevi e Benedetta Vari che ha fatto molto discutere: le due ballerine hanno sparlato di Mattia Zenzola e la produzione ha mostrato tutto al diretto interessato. Vediamo insieme cosa è successo!

Ad Amici 22 non sono mancate le tensioni e le liti tra gli allievi, così come le frecciatine e i dialoghi a porte chiuse. E nel daytime di ieri, martedì 25 aprile, la produzione ha mandato in onda una conversazione tra Benedetta Vari e Maddalena Svevi su Mattia Zenzola che sta facendo molto discutere.

Amici 22, Benedetta e Maddalena su Mattia: "Sta qua perché è bello, le ragazzine impazziscono"

La ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5, si è rivelata tra le più criticate della storia del programma, sia per le decisioni dei professori, sia per le continue liti che avvengono tra professori, coach e allievi e tra gli allievi stessi. E la produzione ha deciso di mostrare l'ennesima conversazione tra gli allievi in cui due delle ballerine, Benedetta Vari e Maddalena Svevi, sparlavano pesantemente di Mattia Zenzola. Un dialogo che ha lasciato senza parole, dato che Benedetta è la partner di ballo dell'allievo di Raimondo Todaro e Maddalena è stata la sua ragazza nel talent e Mattia ha sempre dimostrato affetto e rispetto per lei.

Le due ragazze hanno iniziato il loro discorso prendendo in giro il modo di parlare del ballerino, dichiarando che Mattia ha due mood: quello a telecamere accese e spente. Maddalena ha elencato alcune delle caratteristiche che odiava di più di quando stavano insieme e Benedetta rideva continuamente, confermando che da due anni che sta nel talent e ancora non ha capito come comportarsi:

"Certi comportamenti che ha non li fa nemmeno per la televisione, ma perché è coglione, che è peggio! Non ci fa bella figura, fa troppe cavolate, secondo me non è nemmeno troppo televisivo come pensate voi, dovrebbe essere più sveglio visto che sta da due anni qua dentro."

Le due ballerine hanno anche criticato il suo modo di parlare, con i continui interlacare di bro' e fra', definendolo tamarro. Hanno proseguito continuando a criticare pesantemente il ballerino e soprattutto Benedetta non è stata per nulla gentile, arrivando a dichiarare che Mattia ha successo perché è bello, perché le ragazzine impazziscono per lui:

"Sbaglia troppe cose, ogni volta che apre un guanto, va in tilt. Non è una cosa televisiva, quando ti dice 'Madda, ti voglio bene', quella è una cosa televisiva. Altrimenti, non ne azzecca una, ha una flemma, poi sì fa così. Non permette di vedere niente di sé, lui è molto fortunato perché è bello, le ragazzine impazziscono per lui, perché se ci pensi, non fa niente per farsi amare. I daytime su di lui se li devono inventare, perché non fa niente. Gliel'ho detto, che è molto fortunato. Ma poi è invisibile, non parla, non fa nulla, in alcune puntate non balla che una volta sola. Lui è un co******, è buono e piace per questo, però non è televisivo. Al contrario di Wax, che è molto televisivo."

La produzione non solo ha mandato in onda questo imbarazzante dialogo, ma ha anche deciso di farlo vedere a Mattia, chiamando gli allievi a raccolta nella saletta. Il ballerino è rimasto sconcertato e senza parole:

"Mi dispiace più per le parole di Benni, perché non mi aspettavo dicesse queste cose, anche 'son fortunato perché son bello', semplicemente piaccio per quello che faccio. Eh, lo so che a volte lo fai per scherzare, ma sono troppe cose tutte insieme. Non ti ho mai dato della c******, mi dispiace perché ci comportiamo in maniera corretta l'uno con l'altra. Mi dispiace se lo pensi veramente."

La ballerina ha provato ad arrampicarsi sugli specchi, ma era evidente che era in difficoltà e non sapeva come giustificarsi. Mattia stava continuando il discorso e quando Benedetta ha cercato di interromperlo, Wax è intervenuto e l'ha zittita, dicendo di lasciar parlare Mattia:

"Mi conoscete, sapete che sono introverso, che davanti alle telecamere non riesco, sono fatto così. Sono molto introverso e penso che sono il più sincero qua dentro. Quel fatto che hai detto tu, Benni, sul fatto che dico a Maddi ti voglio bene per le telecamere, quando gliel'ho detto, non c'erano le telecamere..."

Il ballerino si è però dovuto interrompere, preso dalla tristezza ed è scoppiato in lacrime, con Benedetta che cercava di consolarlo. Mattia ha poi proseguito ricordando a Maddalena che anche se lei lo tratta male, cerca sempre di mostrarle rispetto e di essere gentile con lei. Gli altri allievi sembravano altrettanti sconvolti e Benedetta ha cercato ancora di giustificarsi, sebbene sia Angelina sia gli altri non hanno concordato con lei e con le parole che ha detto a Mattia. Anche Cricca ha avuto da ridire e per consolare Mattia gli ha ricordato che è un bene che si è lasciato con Maddalena. Tutti gli allievi erano concordi nel dire che non è stato giusto aver detto quelle cose e soprattutto averle dette alle spalle del ballerino.

