Amici 22, Maddalena Svevi e il bacio con un ballerino professionista del talent

Sono giunte alcune voci di un bacio tra una delle allieve di Amici, la ballerina Maddalena Svevi, e uno dei ballerini professionisti del talent. Vediamo insieme i dettagli.

Nella giornata di oggi si torna a parlare di Maddalena Svevi, una delle ballerine più amate e note della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent di Canale5.

Amici 22, Maddalena Svevi beccata a baciare un ballerino professionista del talent

Di recente Maddalena ha rilasciato un'intervista in cui rivelava in che rapporti è con Mattia Zenzola, vincitore di Amici 22 e suo ex fidanzato. I due infatti hanno fatto coppia fissa, tra alti e bassi, per i primi mesi nella scuola, per poi chiudere definitivamente poco prima di Natale. Nel corso dei mesi successivi, Mattia aveva più volte lasciato intendere che, al di là di come erano andate le cose tra loro due, continuava a nutrire una grande stima e affetto per la ballerina. Tuttavia, Maddalena l'aveva spesso allontanato e in qualche occasione i due si erano scontrati. Dopo la vittoria al Serale di Mattia, la ballerina aveva rivelato di averlo contattato, ma dal latinista ancora nessuna risposta.

Nell'ultima intervista rilasciata, parlando di Zenzola, Maddalena ha dichiarato che prova un gran bene per lui e che a causa degli impegni di entrambi non sempre riescono a vedersi, ma che spera di poterlo riabbracciare presto. Ma di Maddalena oggi si torna a parlare perché la pagina di gossip Very Inutil People ha svelato, nelle sue stories Instagram, di aver ricevuto una segnalazione che riguarda la ballerina e uno dei professionisti di Amici. Nelle stories della pagina Instagram, si parla, infatti, di un bacio che i due si sarebbero scambiati. Il ballerino è in questione è Sebastian Melo Taveira, ballerino di Amici 20:

"Very. Maddalena e Sebastian si baciavano al Sanctuary davanti a tutti. Fonte certa al 100%. Era lì una mia amica. Ieri, nessuna foto purtroppo, ma è tutto vero!"

