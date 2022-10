Amici 22, Maddalena Svevi chiede a Mattia Zenzola un confronto sulla loro storia

Gossip TV

Nel corso del daytime di oggi nella casa di Amici, la coppia formata da Maddalena Svevi e Mattia Zenzola ha avuto un confronto per capire a che punto è la loro storia. Vediamo cosa è successo.

Dopo Rita e Nievo, un'altra coppia nata da poco nella scuola di Amici di Maria De Filippi è quella formata dai ballerini Maddalena Svevi e Mattia Zenzola. I due sarebbero usciti allo scoperto pochi giorni fa, per la gioia dei fan, che li avevano visti scambiarsi un dolce bacio nella casetta.

Maddalena Svevi a Mattia Zenzola: "Ho bisogno di capire"

La ballerina ha notato che negli ultimi giorni il neo fidanzato Mattia era alquanto distante nei suoi confronti. Seppur intimorita, la ragazza gli ha chiesto un confronto per chiarire la loro situazione. Mattia Zenzola è apparso preoccupato, ma alla richiesta di spiegazioni della ballerina non ha esitato a rispondere:

"Io non voglio stare con una persona che non è davvero interessata a stare con me o è presa dalla situazione, dal momento e dal fatto che siamo qui"

Maddalena non ha esitato a rispondere:

"Credi che io abbia questo pensiero? Penso che dopo un mese e mezzo che viviamo insieme, tu dovresti conoscermi. Sai che sono la persona più sincera del mondo, che sono qui per ballare e non voglio distrazioni. Ma sento che c'è qualcosa tra di noi e credo che anche tu la avverti. Se rinnego questo sentimento, è una distrazione, se la rinnego è peggio. Non voglio che pensi questo di me"

Maddalena ha incalzato Mattia sull'essere onesto con lei:

"Devi parlare con me, non lo fai mai. Non ti conosco realmente e non posso dirti se ci potrà essere altro ancora tra di noi, se tu non ti confidi"

A queste parole Mattia non ha potuto che concordare e i due si sono sciolti in un lungo abbraccio culminato con un bacio e la promessa di comunicare maggiormente tra loro. Dopotutto, sono una delle coppie più apprezzate nella scuola, non solo dai fan, ma anche dagli altri concorrenti e amici.

Come lo storico amico di Mattia Zenzola, il ballerino Christian Stefanelli che ha detto la sua sula nuova coppia di Amici.

Scopri le ultime news su Amici