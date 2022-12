Amici 22: Rudy Zerbi perdona Piccolo G, la reazione sui social di un ex allievo della scuola

Gossip TV

Calma scrive a Rudy Zerbi dopo il confronto tra il professore e Piccolo G ad Amici: "Non ci siamo capiti, ma ti porto nel cuore".

Dopo il provvedimento disciplinare di Rudy Zerbi, Piccolo G ha deciso di scrivere una lettera al suo professore per scusarsi. Il confronto tra i due ha provocato la reazione sui social di Calma, il cantante ed ex allievo della ventunesima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Calma scrive a Rudy Zerbi

Piccolo G ha deciso di affrontare Rudy Zerbi e scrivergli una lettera di scuse. Il giovane cantante della ventiduesima edizione di Amici si è voluto scusare per il comportamento irrispettoso assunto nella scuola e promesso al suo insegnante di imparare ad essere più attento. Parole che hanno profondamente colpito il professore, che ha deciso di annullare il provvedimento disciplinare.

Il confronto tra Piccolo G e Zerbi ha provocato la reazione anche di un ex allievo della passata edizione di Amici. Stiamo parlando del cantante Calma. Per chi non lo sapesse, il ragazzo fu duramente ripreso da Zerbi per lo sfottò, condiviso con Luca D'alessio, alla famosa canzone La paranza di Daniele Silvestri.

"Sarebbe stato bello poterci confrontare così al tempo, Rudy. Non ci siamo capiti, ma ti porto nel cuore" ha scritto Calma sui social. Una dedica davvero speciale che non è passata inosservata a Rudy. "Anche io ti porto nel cuore e se avrai bisogno di me io ci sono!" ha scritto il professore di Amici su Twitter.

