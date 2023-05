Amici 22, Lorella Cuccarini: "Io ed Emanuel Lo siamo carismatici, esplosivi"

Gossip TV

Stasera, sabato 6 maggio 2023, su Canale 5 andrà in onda la semifinale di Amici 22. Nell'attesa, la coach Lorella Cuccarini ha rilasciato un'intervista al settimanale Gente in cui ha fatto un bilancio del suo percorso nel talent show e commentato le sue esibizioni al Serale con Emanuel Lo.

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ad Amici: la confessione sulle esibizioni del Serale

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno appassionato tutto il pubblico di Amici con le loro esibizioni al Serale. Intervistata dal settimanale Gente, la coach della squadra composta da Maddalena Svevi e Angelina Mango ha deciso di rompere il silenzio sul rapporto nato nella scuola con il ballerino e coreografo e svelato un retroscena inedito avvenuto a Sanremo:

Insieme facciamo dei balli in cui c'è una carica sensuale e ci esprimiamo bene. Siamo carismatici, esposivi. Se mio marito è geloso? Mai stato geloso. Gli piace vedermi ballare, si diverte. Sanremo 2023? Alle prove sono caduta e ho toccato con il volto il pavimento! Mi avevano ripresa con il telefonino e ho pubblicato il video.

Ricordiamo che i sei semifinalisti della ventiduesima edizione di Amici sono: Wax e Mattia per la squadra capitanata da Arisa e Raimondo Todaro; Aaron e Isobel Kinnear per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Maddalena Svevi e Angelina Mango per il team capitanato da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini.

