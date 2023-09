Amici 22, Lorella Cuccarini e la reunion con Isobel Kinnear e Cricca!

Gossip TV

Lorellla Cuccarini, prof di Amici, ha ritrovato il suo ex allievo Cricca e la ballerina Isobel Kinnear in una tenera reunion. Vediamoli insieme!

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è ripartita domenica, 24 settembre, su Canale5 e già in questi giorni ha regalato qualche colpo di scena, ma i vecchi protagonisti del talent sono ancora ben impressi nel cuore dei fan e due di loro sono stati protagonisti di una tenera reunion con Lorella Cuccarini: stiamo parlando di Cricca e Isobel Kinnear.

Amici 22, Lorella Cuccarini, Cricca e Isobel Kinnear in una tenera reunion

Umana e piena di empatia, Lorella Cuccarini è una delle prof più amate della scuola di Amici: la coach di canto, infatti, si mostra sempre molto materna e affettuosa con i suoi allievi ed è rimasta in contatto con alcuni di loro. In particolare, in questi giorni che è ricominciata la nuova edizione del programma, sono arrivati a trovarla due ex allievi, molto amati anche dai fan: Isobel Kinnear e Cricca. Il cantante romagnolo è sempre stato uno dei preferiti della showgirl dall'inizio del suo percorso nel talent, mentre la ballerina australiana, pur essendo della squadra di Alessandra Celentano, è stata elogiata dalla Cuccarini, che ha riconosciuto in lei una futura artista di spettacolo e non ha mai mancato di dimostrarle stima e ammirazione.

I due allievi sono stati presenti nel corso della prima puntata di Amici 23 e hanno sorpreso la prof, coinvolgendola in una tenera reunion. Lorella Cuccarini ha deciso di immortalare questo incontro con una foto, postata sui social. Nello scatto pubblicato dalla showgirl si vedono tutti e tre i protagonisti di Amici, con la prof al centro, sorridenti e felici di essersi rivisti. A corredo della foto, la prof ha scritto una dolce dedica ai suoi ex allievi:

"Incontri speciali, dietro le quinte...Quanto sono belli?"

sobel Kinnear e Cricca hanno, da poco, ufficializzato la loro storia d'amore, nata già all'interno della scuola, ma poi bruscamente interrotta dopo l'uscita del cantante dal talent. I due si sono rivisti fuori dal programma e, nonostante avessero entrambi lasciato intendere che la loro storia era conclusa, hanno scoperto che il sentimento che li univa non era affatto svanito.

Scopri le ultime news su Amici