Amici 22, Lorella Cuccarini contro NDG per il Capodanno Gate: "Sono nera. Alla prossima sei fuori!"

Nel daytime di oggi, martedì 17 gennaio, Lorella Cuccarini e NDG si sono confrontati dopo gli eventi del Capodanno Gate. La coach si è detta delusa e arrabbiata e non ha più intenzione di giustificarlo. Ecco cosa ha detto.

Dopo gli ultimi eventi connessi al Capodanno Gate, nella scuola di Amici si è scatenato il caos: gli allievi ritornati in casetta si devono ora confrontare con i rispettivi professori, profondamente delusi. In particolare, Lorella Cuccarini ha affrontato NDG in un confronto durissimo, in cui ha messo l'allievo di fronte alla gravità della sua situazione.

Amici 22, Lorella Cuccarini è sul punto di eliminare NDG: "Alla prossima sei fuori!"

Che Lorella Cuccarini fosse furiosa con i suoi allievi lo si era capito dalla puntata di domenica 15 gennaio, quando aveva impedito a Valeria Mancini di giustificarsi, lanciando strali dagli occhi. E, anche con NDG nel confronto di oggi pomeriggio, mostrato nel daytime, non ci è andata leggera:

"Sono nera, come ti è venuta in mente una cosa del genere? Non lo so. Non basta che tu dica di essere pentito o che tu ti scusi, non sei un ragazzino, non hai 12 anni. Tira fuori il carattere, le p****, la maturità. Eri a un passo dall'uscire, come i tuoi compagni. Quando ho visto il filmato, come genitore, ti avrei appiccicato al muro"

L'allievo ha provato a giustificarsi, ma Lorella Cuccarini lo ha immediatamente bloccato, stanca di sentire queste scuse inutili. La coach ha tenuto anche a precisare che con l'uscita di Tommy Dali, con cui NDG era molto legato, lui ha perso un punto di riferimento, che però per lei non era per nulla un esempio da seguire:

"Non devi essere il gregario di nessuno, se proprio devi sceglierti qualcuno, scegli qualcuno che sia migliore. Non voglio fare nomi. E se sei arrabbiato, frustrato, fai palestra! Anche due ore al giorno. Ti avviso, la prossima volta non passi. Siamo a due passi dal Serale, non rifiuterò nessuna sfida dagli altri prof. Non sono la vostra balia. Quale strada vuoi prendere?"

La coach lo ha anche invitato a riflettere sulle sue scelte, sull'opportunità che stanno vivendo e sulla responsabilità che hanno, stando ad Amici: fuori dal programma ci sono tanti ragazzi che guardano a loro come degli esempi e loro devono fare di tutto per essere all'altezza del loro pubblico.

