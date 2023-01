Amici 22, lite tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano ma...qualcosa non torna

Gossip TV

Nella puntata di Amici in onda ieri, domenica 22 gennaio, non poteva mancare una discussione tra i due professori di ballo, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Peccato, però, che qualcosa nella messa in onda non abbia convinto il pubblico da casa. Ecco cosa è successo.

Nella puntata di Amici andata in onda ieri, domenica 22 gennaio, su Canale 5, è andata in onda una tradizionale discussione tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano: niente di nuovo, considerando che i due sono soliti accendere le puntate domenicali con le loro scaramucce sulla diversa visione sulla danza. Ma, qualcosa ha attirato l'attenzione degli spettatori, quando hanno visto questa particolare discussione.

Amici 22, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro litigano...ma la discussione è stata "ridotta" dalla produzione

Con la puntata di ieri ad Amici di Maria De Filippi è stata Isobel Kinnear a vincere la maglia per il serale, diventando la seconda ballerina a poter accedere alla seconda fase del talent. Non poteva mancare una discussione tra i professori di ballo, in particolare tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Oggetto della discussione è stato il confronto - sfociato in diverbio - tra Todaro e Mattia Zenzola, perché l'allievo aveva chiesto un consiglio alla maestra Celentano, scatenando il fastidio del suo coach per la mancanza di rispetto.

Mattia si è difeso dicendo di non aver fatto nulla di male e così sembra pensarla anche Alessandra Celentano, con cui Todaro ha un acceso diverbio. Evidentemente, la discussione è andata avanti per molto tempo, così tanto che la produzione ha deciso di montare la puntata tagliando buona parte di questa e riassumendola con un messaggio che riportava:

"La discussione si protrae per dieci minuti"

Inoltre, la puntata è stata anche velocizzata, tanto che solo quando si torna a velocità normale, si sente Maria De Filippi commentare che non si può continuare a discutere e bisogna andare avanti. Un accorgimento questo che ha scatenato l'ilarità del web, perché anche in un secondo momento la puntata deve essere velocizzata in modo che la lite tra i due professori non blocchi tutta la puntata.

