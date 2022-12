Amici 22, LDA non viene invitato da Maria De Filippi in trasmissione, polemiche in vista

Gossip TV

LDA è tra i nomi dei partecipanti al Festival di Sanremo di quest'anno, eppure, da quando si è conclusa la sua esperienza ad Amici, la conduttrice Maria De Filippi non l'ha mai invitato in trasmissione. Perché? Ci sono rumors di antipatie e di polemiche tra loro. Vediamo cos'è successo.

LDA è stato uno dei talenti scoperti da Maria De Filippi ad Amici, l'anno scorso. Oggi, è un apprezzato artista e parteciperà anche al Festival di Sanremo di quest'anno. Eppure, per qualche motivo, la conduttrice non lo invita in trasmissione, nonostante il figlio di Gigi D'Alessio abbia diversi brani da promuovere.

LDA grande assente tra gli ospiti di Amici, perché Maria De Filippi non lo invita?

L'artista partenopeo è stato scelto per partecipare al Festival di Sanremo, rendendo orgoglio suo padre, ma attirandosi anche alcuni commenti poco carini di alcuni utenti del web. Già il suo arrivo ad Amici aveva fatto storcere il naso a molte persone, perché essendo un figlio d'arte poteva essere considerato avvantaggiato rispetto agli altri compagni. La stessa polemica si è avuta quest'anno per l'ingresso di Angelina Mango, figlia del compianto cantautore, ma il cui innegabile talento ha zittito chiunque avesse da ridire sul suo arrivo nel talent show di Canale 5.

Anche LDA è un artista molto apprezzato e negli ultimi mesi ha pubblicato diverse canzoni, compreso un duetto con Albe, ma per qualche oscuro motivo, la conduttrice di Amici non è intenzionata a invitarlo in studio. Non si è fatta remore con altri artisti, da Emma Marrone, ad Achille Lauro, passando per Alessandra Amoroso o Irama, tutti talenti usciti dalla scuderia del programma di Mediaset. Perché, dunque, questo accanimento con LDA?

C'è anche la possibilità che il cantante non sarà presente al Capodanno in musica di Canale 5, dove si esibiranno alcuni concorrenti di questa edizione di Amici, ma è invece quasi certo che lo vedremo esisbirsi su Rai 1 a L'Anno che Verrà, lo show di fine anno condotto da Amadeus.

Secondo alcuni rumors, la rottura tra De Filippi e LDA sarebbe da imputare alla scelta della casa discografica: mentre altri artisti si sono affidati alla 21Co, etichetta di giovane uscita fondata da Giordana Angi, Mattia Briga e altri componenti della squadra di Amici, Luca D'Alessio avrebbe scelto la Sony. E, dato questo cambio di rotta, i rapporti tra lui e la conduttrice di molti dei più famosi programmi di Canale 5 si sarebbero incrinati.

