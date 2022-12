Amici 22, in onda oggi la nuova puntata: Emma e Achille Lauro tra gli ospiti in studio

Gossip TV

Le Anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici.

Oggi, domenica 11 dicembre 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Amici, il talent show giunto alla sua ventiduesima edizione. Tra gli ospiti in studio Achille Lauro, che presenterà il suo nuovo singolo Che sarà, ed Emma Marrone, che giudicherà la gara di canto dei ragazzi della scuola.

Le anticipazioni del nuovo appuntamento di Amici 22

L'attesa è finalmente finita! La nuova puntata di Amici andrà in onda oggi su Canale 5. Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. Emma giudicherà la gara di canto. Ad avere la meglio sarà anche questa settimana Angelina. Per i cantanti ci sarà in palio la collaborazione con uno dei più grandi produttori del momento.

Per quanto riguarda invece la gara di ballo sarà giudicata da Garrison Rochelle, Veronica Peparini e Kledi. Primo posto per Isobel e Ramon. Brutte notizie per Ludovica. La ballerina di Emanuel Lo arriverà ultima anche questa volta provocando la reazione dei professori della scuola di Amici. Verrà anche eliminato definitivamente il banco del pubblico.

Leggi anche Rudy Zerbi perdona Piccolo G, la reazione sui social di un ex allievo

Samu invece supererà il compito assegnatogli dalla maestra Alessandra Celentano. Non mancheranno anche questa settimana gli scontri in studio tra i professori di canto e di ballo. L'appuntamento con i ragazzi di Amici è per oggi, domenica 11 dicembre, alle 14 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.