Amici 22, la rivelazione di Angelina Mango sul rapporto con Federica Andreani: "C'erano momenti in cui..."

Angelina Mango e l'amicizia speciale nata ad Amici 22 con Federica Andreani.

Nella scuola di Amici 22 è nata una bellissima e sincera amicizia tra due amatissime cantanti. Stiamo parlando di Federica Andreani e Angelina Mango che, a grande sorpresa, si sono riabbracciate dopo tanto tempo nel salotto televisivo di Verissimo.

La sorpresa di Federica Andreani per Angelina Mango

Nel corso dell'ultima puntata di Verissimo, andata in onda sabato 20 maggio e dedicata alla ventiduesima edizione di Amici, Silvia Toffanin ha ospitato in studio la cantautrice Angelina Mango. L'ex bravissima allieva della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ha parlato del suo percorso nella scuola affermando:

In realtà non ho mai pensato a come potesse finire questo grande percorso, ero talmente impegnata al momento, a pensare al presente che proprio la fine non era contemplata nei miei piani. Quando è arrivata è stata più che una conclusione, una celebrazione del percorso. Penso di parlare per tutti e quattro, se dico che salendo sul palco della finale è stata proprio una festa, “adesso andiamo lì e festeggiamo il lavoro che abbiamo fatto”.

Il suo è stato un percorso emozionante, ricco di soddisfazioni, e impreziosito anche dall'amicizia con la cantante Federica Andreani:

Le ho dato la mia cavigliera del Napoli, importantissima. Una cavigliera che per me rappresenta veramente l’amicizia Ha un significato molto importante. Quando lei è andata via non sapevo cosa darle, volevo darle qualcosa. Avevo le calze a rete della puntata, le ho tagliate, ho preso la cavigliera e se l’è portata via. Lei mi ha supportato veramente tanto. Ogni mattina l’andavo a svegliare per andare in palestra insieme. È stata una socia per me, una compagna. Mi mancava da morire quando è andata via. Andavo in giro per casa, “dov’è Federica?”. Non sono praticamente quasi più entrata nella sua stanza. Spero di poterla vedere il più possibile anche se siamo prese tutte e due dal lavoro ed è bellissimo. Però spero che le nostre strade si incrocino il più possibile. C’è stato sempre supporto, ma anche sul lavoro, sulla musica. Ci siamo sempre confrontate su tutto anche quando scrivevo. C’erano momenti in cui l’unica persona che andavo a cercare era lei. Mi vedeva quando magari avevo qualcosa che non andava in testa, mi vedeva da lontano “vieni qua”.

Proprio Federica è stata invitata in studio da Silvia Toffanin per fare una sorpresa ad Angelina. Emozionata e felice, l'ex allieva di Arisa ha confermato il forte legame che la unisce alla vincitrice della categoria canto di Amici 22:

Io andavo lì e ascoltavo, mi faceva sentire tutte le cose che scriveva. Era bellissimo. Io sono felicissima per lei. Voglio dirle che è stata innanzitutto una persona importantissima. La cosa che mi piace di lei è che è vera, sempre. Quella che vedete è lei veramente. Una persona che è capace di starti affianco, di aiutarti nei momenti anche difficili. E poi è pazza! Quindi io le voglio troppo bene. Abbiamo avuto momenti di pazzia veri, però anche momenti dove soprattutto lì dentro non è una situazione facile, comune a tutti. Questo rapporto forte ci ha aiutato tanto. Lei è trasparente, super leggibile.

