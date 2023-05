Amici 22, Isobel Kinnear si commuove durante il daytime, Mattia Zenzola rivela: "Da quando c'è lei è arrivato il sole"

Gossip TV

Durante il daytime di Amici 22 di ieri, mercoledì 10 maggio, Isobel Kinnear ha assistito al riepilogo del suo percorso nella scuola e si è commossa. Mattia Zenzola l'ha però consolata. Ecco cosa ha detto!

Durante il daytime di Amici di Maria De Filippi, andato in onda ieri, 10 maggio, su Canale5, Isobel Kinnear non ha saputo trattenere le lacrime di fronte al percorso che ha compiuto nella scuola, mostrato dalla produzione in un video.

Amici 22, Isobel in lacrime, Mattia e gli altri allievi la consolano

Questi sono gli ultimi giorni per i finalisti del talent: domenica 14 maggio andrà in onda in diretta su Canale5 la Finale di Amici 22 e scopriremo finalmente il nome del vincitore o vincitrice. Isobel Kinnear è la talentuosa ballerina australiana arrivata nella scuola a metà dicembre, ma che in pochissimo tempo è stata in grado di conquistare il cuore di compagni e pubblico.

Nel corso del daytime di ieri, la produzione ha mandato in onda, come per i suoi compagni, un video che riepilogava i momenti trascorsi dalla ballerina nel talent dal suo arrivo e Isobel non ha saputo trattenere le lacrime, ripercorrendo questi mesi trascorsi all'interno della casetta. Gli altri finalisti presenti, non hanno potuto non consolarla, rivolgendole parole di conforto e affetto. Infatti, da quando è arrivata nella scuola, Isobel non ha mai avuto screzi con nessuno - fatta eccezione per un diverbio causato dalla parole di Benedetta Vari - e con il suo carattere sempre solare e la sua energia ha conquistato tutti, persino, Wax con cui spesso, invece, gli altri allievi si scontrano ed è stato proprio il cantante di Arisa a dirle che prova una grande ammirazione per lei, non solo come professionista, ma anche come persona.

Anche Mattia Zenzola ha speso delle parole bellissime per Isobel, ricordando il momento in cui ha fatto il suo ingresso in casetta:

"Ricordo che quel giorno pioveva, ma poi sei entrata ed è spuntato il sole. Tu porti il sole ovunque."

Anche Angelina Mango le è molto affezionata, tanto da averle stretto la mano tutto il tempo durante questo momento, e dicendole che per il suo carattere non è sbagliato paragonarla a una canzone: perché sa far sorridere, ma anche riflettere, proprio come la musica.

