Amici 22, altro dramma per Benedetta Vari: questa volta contro Isobel Kinnear. Parla Simone Nolasco

Nel daytime di Amici di oggi, giovedì 27 aprile, è stato mostrato un altro momento poco felice per Benedetta Vari, questa volta al centro delle polemiche per alcuni commenti contro Isobel Kinnear. Interviene anche Simone Nolasco. Ecco cosa è successo.

Durante il daytime di Amici di oggi, giovedì 27 aprile, Benedetta Vari si è lasciata andare ad alcuni commenti su Isobel Kinnear, che la produzione ha voluto mostrare alla diretta interessata. Si sono così scoperti alcuni altarini nella scuola di Canale 5 di Maria De Filippi e a confermare che la ballerina di latino sembra avere del rancore con l'australiana intervengono anche le parole di Simone Nolasco, ballerino professionista del talent.

Amici 22, Benedetta di nuovo protagonista di un dramma, questa volta con Isobel: interviene Simone Nolasco

La ballerina di latino si è lamentata del comportamento di Isobel in casetta, soprattutto, di come l'allieva abbia l'abitudine di provare le sue coreografie con la musica a tutto volume, anche quando si mangia. La produzione ha convocato gli allievi e ha fatto ascoltare il dialogo della latinista con altri allievi. Isobel è senza parole, anche perché Benedetta non ha usato un tono amichevole e anche Angelina Mango sottolinea che c'è del rancore nelle parole della latinista e che Isobel non poteva difendersi dalle sue parole. La ballerina australiana ha ammesso di essere in difficoltà perché non vuole dar fastidio agli altri con le prove, però gli altri allievi la consolano e dichiarano che Benedetta è stata scorretta nel dire quelle cose.

Isobel resta in silenzio e poi in lacrime ammette che queste parole sono state per lei come uno schiaffo in pieno viso, anche perché Benedetta non fa altro che chiamarla amore e tesoro. La latinista si difende dicendo che alcuni suoi atteggiamenti la infastidiscono, ma quando la chiama tesoro è perché lo pensa. Nel discorso si inserisce Cricca che conferma che Benedetta ha avuto un atteggiamento iprocrita, sparlando con Maddalena fino a tarda notte, anche se Benedetta nega.

A sorpresa, interviene Maria De Filippi con una comunicazione importante: la produzione ha deciso di annullare il guanto di sfida con la coreografia di tango che avrebbe visto contrapposti Mattia e Isobel. La motivazione viene rivelata da un video di Simone Nolasco, ballerino professionista che supervisiona le lezioni e che ammette di aver notato un atteggiamento ostile da parte di Benedetta verso Isobel:

"Ho notato una rigidità da parte di Benedetta verso Isobel. Mi è capitato di sentire commenti negativi di Benny e che spesse volte Benedetta sbagliasse di proposito dei movimenti che invece venivano naturali e spontanei."

Benedetta nega fermamente e anzi afferma che Isobel non ha mai cercato il suo aiuto e non la ascoltava, ma la conduttrice dichiara che le parole di Simone sono super partes, perché il ballerino è un professionista e di certo non ha delle preferenze. Isobel conferma la versione di Simone, ma Benedetta continua a professarsi innocente e ottiene di potersi confrontare con Simone. Il ballerino, raggiunto a telefono, conferma di nuovo la sua impressione su Benedetta e che lei non abbia permesso a Isobel di stare a suo agio durante le prove e quindi non permettendole di affrontare il guanto con serenità. Simone afferma che quello che ha visto è vero: la latinista ha una certa rigidità verso l'australiana e si notavano molto, tanto che c'era anche una differenza di comportamento tra Mattia e Isobel. Poi Simone le chiede di essere sincera, perché tante volte lei si è lamentata dell'atteggiamento di Isobel e si è sfogata con Simone. Benedetta dichiara che le sembrava che tutti ce l'avessero con lei, ma che nessuno dicesse nulla alla ballerina di Alessandra Celentano.

Simone chiarisce il punto ancora una volta e la questione viene chiusa, ma per Benedetta questo è già il secondo scivolone questa settimana, dopo i commenti contro Mattia ed è evidente che anche Maria concorda con la decisione della produzione di annullare il guanto. Nel frattempo, le due ballerine provano a chiarire, ma è evidente che Isobel è ancora molto ferita dalle parole che le sono state dette.

