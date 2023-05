Amici 22, Isobel Kinnear rompe il silenzio sui social: "È stata l'esperienza più incredibile della mia vita"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni social della ballerina Isobel Kinnear dopo la finale di Amici 22.

Dopo Mattia Zenzola e Angelina Mango, anche Isobel Kinnear è tornata sui social dopo la finale di Amici 22. La ballerina e ormai ex allieva della maestra Alessandra Celentano ha fatto un bilancio del suo percorso nella scuola e ringraziato tutti per averla supportata in questi mesi.

Isobel Kinnear: le prime parole sui social dopo Amici

Isobel Kinnear è stata una delle allieve più apprezzate di Amici 22. Entrata a programma già iniziato, la ballerina è riuscita a conquistare tutti con il suo grandissimo talento e la sua umiltà. A pochi giorni dalla finale, che ha visto trionfare Mattia Zenzola, l'ex allieva della maestra Alessandra Celentano è tornata sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi:

Non posso cominciare a dirvi quanto sia travolgente vedere e sentire tutto il sostegno che sto ricevendo, non potrei essere più riconoscente. Grazie a tutti per le vostre belle parole, significa davvero il mondo per me e non vedo l'ora di incontrarvi tutti. Amici è stata l'esperienza più incredibile della mia vita. Non posso credere quanto sono fortunato ad aver incontrato, vissuto e lavorato con le persone più speciali e di talento durante questo percorso, ognuno dei quali ha preso un pezzo del mio cuore per sempre. To my babies, Angelina, Mattia, Wax non potrei essere più orgoglioso di tutti voi - È stato un onore condividere questo con voi.

Voglio dire il più grande grazie di cuore alla Mia Maestra (+ Nonna italiana😉) Alessandra Celentano per la sua costante guida e la fede in me fin dal primo giorno. To my incredible teachers who went above and beyond for me every single week both personally and artistically. Anche i professionisti per la vostra energia incredibile on/off palco! Infine a Maria, grazie mille per aver preso una possibilità su di me - hai veramente cambiato la mia vita in un modo che non ho mai creduto possibile. Amore e luce sempre xox (Mi dispiace se questo non ha tanto senso come dovrebbe… Cricca/Rami non hanno fatto un controllo di traduzione) GRAAAZIEEEEE MILLEEEEE.

