Amici 22, Isobel Kinnear ospite a Verissimo insieme ad Alessandra Celentano: "E' un talento a tutto tondo"

La giovane ballerina, Isobel Kinnear, finalista della dodicesima edizione di Amici, è stata ospite nel talk show di Silvia Toffanin a Verissimo, in onda oggi con uno speciale dedicato al talent show di Maria De Filippi.

Amici 2023, Isobel "Non mi aspettavo tutto questo, è incredibile, è una cosa bellissima"

Isobel, gran favorita per la vittoria, alla fine della competizione si è classificata al quarto posto, aggiudicandosi il premio il premio Tim ed entusiasmando critica e pubblico.

"Non mi aspettavo tutto questo, è incredibile, è una cosa bellissima. Amici era il mio sogno, lo sognavo da cinque anni, alla fine ce l'ho fatta" ha dichiarato l'ex allieva ai microfoni della Toffanin.

"Spero che sia solo l’inizio. A tre anni ho iniziato a ballare e ho sempre ballato. Quando sono entrata nella scuola ho fatto una coreografia su Take me to church con tante acrobazie. C’era questo giudice che mi ha chiesto se avessi fatto ginnastica e da lì sul web hanno scritto che ero una ginnasta. In realtà io ho sempre e solo ballato. Ho fatto classico e l’ho adorato ma non era molto naturale per me. Sono una persona che se c’è una cosa che non posso fare mi impegno cento volte di più."

La giovanissima ballerina è stata poi raggiunta dalla mamma Belinda, orgogliosa del percorso di sua figlia e dei tanti sacrifici di Isobel per raggiungere i suoi sogni:

Sono piena di felicità per lei. E’ bellissima dentro e fuori. Ha fatto questo viaggio straordinario ad Amici. E’ stata concentrata sul suo obiettivo e sul suo sogno e ce l’ha fatta. Mi ha sorpreso la sua abilità di perseguire i suoi obiettivi. Non potrei essere più orgogliosa. E’ stupenda, coraggiosa, dolce, amorevole, intelligente. Per questo sogno ha rinunciato a feste, shopping, amici, divertimento. Solo scuola e balletto. Abbiamo perso nel giro di due anni la nonna di Isobel e la zia, che è morta a soli 42 anni. Sono venuti a mancare dall’oggi al domani durante la sua adolescenza e queste perdite sono state un trauma.

“Lei è la mia migliore amica infatti lei ha creduto nei miei sogni più di me. Lei è tutto per me, la mia più grande cheerleader", ha detto Isobel parlando della mamma. L'ex allieva di Amici è stata poi raggiunta da Alessandra Celentano che la giovane ha ringraziato definendola "una regina":

"I talenti li riconosci subito come il contrario e Isobel è un talento a tutto tondo - ha dichiarato la Celentano - E’ una ragazza buona, vera, onesta, generosa, grande lavoratrice. Ha la mentalità giusta per questo lavoro: sacrificio, dedizione, impegno. Non ci sono vie di mezzo. Anche io sono così nel lavoro. Nella vita privata ero giocherellona…bisogna saper distinguere le due cose. Ma fa parte dell’amore e della passione per questa grandissima arte. Io ho capito che lei aveva quel qualcosa in più. Ho visto in lei un’artista completa. Mi aspettavo una grande predisposizione e sono stata ripagata. Lei è una ragazza che non dice mai di no, ascolta tutto. La sua realizzazione sarà la mia felicità."

