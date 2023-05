Amici 22, infortunio per Giulia Pauselli: cos'è successo?

Gossip TV

Ad Amici, la ballerina professionista Giulia Pauselli ha subito un infortunio che le impedirà di esibirsi. Vediamo cos'è successo.

Nuovo stop per la ballerina professionista di Amici, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi: Giulia Pauselli, infatti, a causa di un infortunio non potrà esibirsi con i suoi colleghi nelle fasi finali del programma.

Amici 22, Giulia Pauselli infortunata: stop per la ballerina

Dopo la nascita del primo figlio lo scorso 30 agosto, un evento che l'aveva obbligata a diversi mesi di stop prima di ritornare sulle scene, Giulia Pauselli sarà di nuovo costretta a fermarsi per un infortunio. La ballerina professionista avrebbe dovuto esibirsi durante la puntata andata in onda ieri sera, sabato 29 aprile, ma a causa di un infortunio al menisco non ha potuto ballare.

In occasione della giornata mondiale della danza, Giulia ha voluto condividere sui social la notizia, pubblicando il video dell'ultima esibizione con Giuseppe Giofrè della puntata del 22 aprile. A corredo del video ha condiviso un breve messaggio per rassicurare i fan sulle sue condizioni:

"Vorrei sicuramente celebrare questa giornata in maniera diversa, ma mi tocca un riposo forzato! Gli infortuni sono il rischio del nostro mestiere e come ci viene insegnato fin da piccoli 'The show must go on' qualsiasi cosa succeda. A ogni modo ho lesionato il menisco in grande stile"

Con l'ultima affermazione, la ballerina ha lasciato intendere che l'infortunio è avvenuto proprio durante l'esibizione con uno dei giudici. Ma, tempo poche settimane e Giulia potrà sicuramente tornare a ballare, forse, proprio in tempo per la finale del talent.

