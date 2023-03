Amici 22, Giulia Pauselli risponde alle critiche feroci degli haters

Gossip TV

Ad Amici è ritornata Giulia Pauselli, la ballerina professionista, dopo la nascita di suo figlio. La ballerina è stata fortemente criticata dagli haters. Vediamo insieme cosa ha risposto

La prima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi è stata all'insegna delle polemiche, soprattutto, per le critiche feroci che alcuni utenti del web hanno rivolto a Giulia Pauselli, ballerina professionista e volto noto dei fan del programma, ritornata a ballare nel corpo di ballo dopo la nascita di suo figlio, lo scorso agosto.

Amici 22, Giulia Pauselli travolta dalle critiche

La ballerina si è esibita nella dimostrazione di un brano di Lady Gaga che ha preceduto l'esibizione di Isobel Kinnear e Maddalena Svevi nel programma. Quando l'hanno vista tornare a ballare i fan del programma non hanno trattenuto il loro entusiasmo, ma c'è stato anche chi invece non ha potuto nascondere critiche e veleno per Giulia Pauselli.

Questo perché, essendo la sua prima esibizione dopo la nascita del figlio, avuto dal compagno Marcello Sacchetta, ed essendo un pezzo alquanto difficile sui tacchi, la ballerina era evidentemente emozionata e in molti hanno commentato negativamente proprio la sua esibizione:

"Esibizione deludente, sbaglio o la Pauselli sembrava una ballerina amatoriale?"

Commenti come questi si sono riversati contro di lei sul web, per non parlare dei giudizi sulla sua forma fisica e sui passi sbagliati durante l'esibizione, tutte critiche inutili e alquanto crudeli, alle quali, però, Giulia Pauselli ha risposto postando su Twitter una foto con il suo bambino, Romeo, e ringraziando tutti i fan che si sono commossi ed emozionati al suo ritorno e l'hanno elogiata:

"Grazie di cuire a tutti! Me la stavo facendo sotto...Adesso la mia priorità si chiama Romeo ma il ballo rimane un grande amore e anche se non è andata come avrei voluto, penso: "Da qualche parte avrei dovuto cominciare e così ho rotto il ghiaccio". Spero di recuperare ancora."

Una risposta di classe e che ha zittito completamente qualunque critica.

Scopri le ultime news su Amici