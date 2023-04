Amici 22, in onda stasera la quinta puntata del Serale: tra gli ospiti in studio un'amata attrice di Mare Fuori

Gossip TV

Francesco Cicchella e Clara di Mare Fuori ospiti della nuova puntata del Serale di Amici 22.

L'attesa è finalmente finita! Stasera, sabato 15 aprile 2023, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventiduesima edizione. Ospiti studio il comico Francesco Cicchella e Clara, l'amata attrice della fortunata serie Mare Fuori che canterà "Origami all'alba".

Stasera la quinta puntata del Serale di Amici: Ospiti e Anticipazioni

La quinta puntata del Serale di Amici 22 andrà in onda stasera su Canale 5. 9 i ragazzi ancora in gara divisi in tre squadre. La prima capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e composta da Aaron, Isobel e Ramon Agnelli. La seconda guidata da Raimondo Todaro e Arisa e formata da Mattia Zenzola, Wax e Federica Andreani. La terza capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e composta da Cricca, Angelina Mango e Maddalena Svevi.

Stando alle anticipazioni, anche stasera ci sarà solo un'eliminazione. Non mancheranno gli scontri in studio tra i professori della scuola e ad avere la peggio saranno Cricca, Federica Andreani e Ramon Agnelli. A giudicare le esibizioni dei ragazzi in gara al Serale la giuria formata da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Leggi anche Mattia Zenzola commenta i giudizi dei giornalisti

Dopo l'eliminazione di Alessio Cavaliere, chi sarà il prossimo allievo a lasciare la scuola di Amici? Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del Serale, che andrà in onda stasera, sabato 15 aprile 2023, in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.