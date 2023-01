Amici 22, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Anticipazioni e ospiti

Gossip TV

Ecco cosa succederà nella nuova e imperdibile puntata di Amici.

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Amici, che andrà in onda oggi domenica 15 gennaio 2023 su Canale 5 e sarà ricca di colpi di scena. Super ospite in studio Deddy, ex allievo della scuola e giovane cantautore con all'attivo 4 dischi di platino 1 disco d'oro e 110 milioni di streaming, che presenterà il suo nuovo singolo Casa Gigante.

La nuova puntata di Amici 22: eliminazioni, ospiti e grandi ritorni

Prosegue la corsa al Serale per gli allievi della ventiduesima edizione di Amici. Oggi, domenica 15 gennaio, andrà in onda una nuova puntata del talent show in cui non mancheranno sorprese e colpi di scena. Stando alle anticipazioni, la produzione prenderà dei seri provvedimenti disciplinari che coinvolgeranno Maddalena, Wax, Samu, NDG, Valeria e Tommy. Non mancheranno le eliminazioni e inaspettati ritorni.

Maria De Filippi inviterà in studio Rita e Cricca per due motivi diversi, che scopriremo durante la puntata. Spazio poi alle gare. A giudicare i ballerini della scuola di Amici ci saranno Garrison Rochelle, Irma Di Paola e Federico Leli. Ad avere la meglio sarà anche questa settimana Isobel seguita da Megan e Gianmarco. Ultimo posto per la new entry Eleonora.

A giudicare la gara di canto ci sarà il brillante e istrionico conduttore televisivo Alessandro Cattelan. Angelina, Jore, Federica, Aaron, Niveo e Piccolo G si esibiranno con i loro singoli in promozione e riceveranno tanti bei complimenti in studio. Mattia vincerà la Prova Tim e poi eseguira il compito assegnatogli in settimana dalla maestra Alessandra Celentano. L'appuntamento è per oggi, alle 14 su Canale 5.

