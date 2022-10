Amici 22 in onda oggi la quarta puntata: Sangiovanni tra gli ospiti in studio

Gossip TV

Ecco cosa succederà nella nuova puntata di Amici.

Oggi, domenica 9 ottobre 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova scoppiettante puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventiduesima edizione. Ospiti d'accezione in studio il cantante Sangiovanni, che presenterà il suo nuovo inedito, l'attrice Diana Del Bufalo e l'artista Giorgia.

Le Anticipazioni della nuova puntata di Amici 22

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Amici, che andrà in onda oggi domenica 9 ottobre 2022 su Canale 5. Ospiti del nuovo e imperdibile appuntamento pomeridiano il giovane cantante ed ex allievo della scuola Sangiovanni, l'attrice Diana Del Bufalo e Giorgia, che sarà chiamata a giudicare la gara tra i cantanti della scuola. Brutte notizie per Andre e Niveo, che andranno in sfida.

Come riportato da Il Vicolo delle News, anche questa settimana ci sarà un nuovo provvedimento disciplinare per i ragazzi di Amici. Spazio poi alla gara di ballo che verrà giudicata da Little Phil. Mattia non parteciperà perchè impegnato in un compito assegnatogli dalla maestra Alessandra Celentano. Non mancheranno gli scontri in studio tra i professori della scuola. Raimondo Todaro in particolar modo si renderà protagonista di un confronto con il ballerino Gianmarco.

Leggi anche La confessione di Cosmary Fasanelli

Ricordiamo che i ragazzi della ventiduesima edizione di Amici sono: Asia, Mattia Zenzola, Megan, Samuel, Samu, Ludovica, Maddalena, Rita, Gianmarco, Ramon per la categoria ballo; Cricca, Andre, NDG, Federica, Aaron, Niveo, Piccolo G, Wax, Tommy Dali per la categorica canto. L'appuntamento è per oggi, domenica 9 ottobre, alle 14.0 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.