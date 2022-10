Amici 22 in onda oggi la nuova puntata: super ospiti in studio i Coma Cose e Alex

Gossip TV

Le Anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici.

Oggi, domenica 23 ottobre 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventiduesima edizione. Super ospiti in studio il duo Coma Cose e l'ex allievo e finalista Alex Rina, che presenterà il suo nuovo singolo Mano Ferma.

La nuova puntata di Amici 22 in onda oggi su Canale 5

Manca davvero poco alla sesta puntata speciale di Amici 22. Tante le sorprese ed emozioni. A stilare la classifica delle cover ci sarà l'amatissimo cantautore Nek, mentre l'etoile e direttrice del corpo di ballo dell'Opera di Roma Eleonora Abbagnato giudicherà la gara di ballo. A valutare la sfida di canto, invece, sarà il direttore artistico di EPIC SONY MUSIC Federico Sacchi.

Super ospiti del nuovo appuntamento pomeridiano di Amici i Coma Cose, il duo rivelazione del Festival di Sanremo che presenterà il nuovo singolo Chiamami, e il giovane cantante della ventunesima edizione del programma Alex, che canterà il suo nuovo brano Mano Ferma e annuncerà le date dei suoi prossimi Live.

Non ci sarà nessuna eliminazione. Momento gossip ad Amici. Nella scuola sono nate le prime coppie. Dopo Nievo e la ballerina Rita, infatti, Maria manderà in onda dei filmati riguardanti Mattia Zenzola e Maddalena Svevi. A far sognare i fan della trasmissione saranno proprio quest'ultimi. L'appuntamento è per oggi, domenica 23 ottobre 2022, alle 14 su Canale 5.

