Amici 22 in onda oggi la nuova puntata: Bresh e Baby K tra gli ospiti in studio

Le Anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici 22.

È finalmente finita l'attesa! Oggi, domenica 5 febbraio 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Amici, il talent show giunto alla sua ventiduesima edizione. Ospiti in studio Baby K, Francesco Sarcina e Beppe Vessicchio, Rossella Brescia e il rapper Bresh.

La nuova puntata di Amici 22

La nuova puntata di Amici 22 andrà in onda oggi su Canale 5. Continua la corsa al Serale per i ragazzi della scuola più famosa d'Italia: Megan, Benedetta, Alessio, Mattia, Gianmarco, Isobel, Ramon, Paky, Maddalena e Samu per la categoria ballo; Piccolo G, Aaron, Jore, Federica, Wax, NDG, Angelina, Niveo e Cricca per la categoria canto.

Isobel e Ramon sono sono fuori da ogni gara in quanto hanno già ottenuto la famosa maglia del Serale di Amici. Stando alle anticipazioni, la gara di ballo verrà giudicata da Rossella Brescia. Ad avere la meglio sarà Maddalena seguita da Alessio e Gianmarco. Buone notizie per Samu, che vincerà la sfida! Niveo, invece, vincerà la gara di canto. Secondo posto per Cricca e terzo posto per Angelina.

Assenti dalla puntata: Mattia e Aaron. Non mancheranno le discussioni in studio tra i professori della scuola. Megan deciderà di abbandonare Raimondo Todaro per passare nella squadra di Emanuel Lo. Maddalena vincerà il Premio Tim, Gianmarco il Premio Oreo. L'appuntamento è per oggi alle 14 su Canale 5.

