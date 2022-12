Amici 22, in che rapporti sono Maria De Filippi e Veronica Peparini?

Gossip TV

Ex professoressa della precedente edizione di Amici, Veronica Peparini ha lasciato il programma di Maria De Filippi. In che rapporti sono rimaste le due donne? Vediamolo insieme.

Tanta attesa per la puntata di Amici che andrà in onda oggi domenica 11 dicembre: tanti ospiti, come Achille Lauro e sfide importanti che decideranno il futuro degli allievi del talent di Canale 5.

Il ritorno di Veronica Peparini ad Amici 22

Nella puntata di oggi pomeriggio, come vi abbiamo raccontato nelle anticipazioni di martedì 6 dicembre, vedremo la gara di ballo tra gli allievi della scuola di Maria De Filippi. A essere eliminata sarà Ludovica, che già in passato aveva ricevuto raccomandazioni dal suo professore, Emanuel Lo, riguardo al suo impegno e ai progressi altalenanti nella scuola.

In particolare, il ballerino e compagno della cantante Giorgia l'aveva avvertita che avrebbe richiesto un casting speciale, rivolto solo ai ballerini di hip. Una notizia che aveva sconvolto i suoi ballerini e in particolare, proprio, Ludovica.La ballerina era stata tra i pochi allievi a salvarsi dalle accuse di non tenere in ordine la casetta e, infatti, aveva evitato il provvedimento disciplinare che avrebbe colpito Aaron, Piccolo G e Tommy Dali.

Purtroppo, nonostante il suo comportamento sempre eccellente e l'impegno nel cercare di portare a termine i compiti assegnati, Ludovica non è stata in grado di continuare il suo percorso nella scuola, dove tra l'altro ha avuto uno scontro acceso con Alessandra Celentano. La sua uscita dal talent di Amici avverrà oggi pomeriggio, su Canale 5 e a giudicare la gara di ballo sarà un ex volto molto noto al pubblico e agli addetti ai lavori della scuola: Veronica Peparini. Aveva occupato il posto di Emanuel Lo fino alla precedente edizione di Amici, ma dopo la fine del programma non è stata più parte del corpo docenti.

Dopo l'addio al talent di Maria De Filippi, in molti si sono chiesti se tra le due donne ci fossero dei dissapori o dei rancori, ma non è così: l'ex professoressa ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui ringraziava pubblicamente la conduttrice con cui ha lavorato per 10 anni:

"Questa foto parla da sé...Sono grata a lei per ogni cosa che mi ha permesso di vivere in questo programma! Dietro questo abbraccio per me ci sono 10 anni di collaborazione, affetto, stima, scoperta e insegnamento. Abbracciando lei mi sento di abbracciare tutte le persone che sono lì a collaborare. Mi sono emozionata molto, è stato come tornare a casa vivendo un'emozione nuova. Grazie e in bocca al lupo a tutti i ragazzi, è una classe strepitosa! Ci vediamo domani!"

Scopri le ultime news su Amici