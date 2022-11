Amici 22, Ludovica in lacrime a causa di Alessandra Celentano. Cosa è successo?

Gossip TV

Nel daytime di oggi ad Amici, Ludovica ha affrontato il compito assegnatole da Alessandra Celentano. L'esito e le parole dell'insegnante l'hanno però lasciata in lacrime. Ecco cosa è successo.

Durante il daytime di oggi ad Amici, la ballerina Ludovica ha eseguito il compito che le aveva affidato l'insegnante Alessandra Celentano. Un momento difficile, non solo per l'esibizione, ma anche per i retroscena che l'avevano preceduto.

Ludovica scoppia in lacrime dopo l'esibizione

Nella puntata pomeridiana di oggi ad Amici, Ludovica ha mostrato la sua esibizione come compito assegnatole da Alessandra Celentano. Prima di vedere la sua performance, tuttavia, c'erano già dei presupposti negativi che lasciavano presagire cosa sarebbe successo.

Infatti, nella lettera che accompagnava il compito, Celentano aveva chiaramente specificato il tipo di abbigliamento che Ludovica avrebbe dovuto indossare: leggins neri a vita bassa e top, in quanto la sua performance richiedeva qualcosa di diverso dai soliti pantaloni da hip hop che la ballerina è solita indossare. A proposito di questa scelta di abbigliamento, Ludovica si è espressa negativamente, perché a indossarli si sentiva ridicola e presa in giro. Una presa di posizione che ha indispettito la maestra Celentano prima ancora che la ballerina si mostrasse in studio per ballare.

Dopo l'esibizione, Ludovica, che ha deciso di vestirsi secondo le direttive dell'insegnante, ha avuto un duro scontro con Alessandra Celentano, proprio a causa del suo atteggiamento. La maestra di ballo aveva notato che i leggins neri che la ballerina indossava non erano quelli che le aveva dato, perché a detta dell'allieva, erano troppo a vita bassa.

Al termine dell'esibizione, Celentano le ha chiesto spiegazioni per le parole pronunciate nel RVM:

"Non capisco tutte queste tragedie per un paio di leggins, tra l'altro neri. Ti ho messo un outfit adatto a questo tipo di coreografia. Poi cosa significa 'io, Ludovica Grimaldi, che devo mettere un leggins nero. Cos'è questa presunzione?"

La ballerina si è trovata subito in difficoltà, ma ha tentato di difendersi:

"Non è assolutamente presunzione, non mi permetterei mai. Ma, per me, con il mio fisico, indossare dei pantaloni così, mi provocava ansia. E quando dico presa in giro, non mi riferivo a lei, ma a cosa avrei provato lasciandomi guardare dagli altri."

La maestra di ballo le ha consigliato di cambiare atteggiamento, perché ad Amici bisogna anche mettersi in gioco con ciò con cui non si è a proprio agio. Ma non è finita qui, perché sia Celentano sia Emanuel-Lo hanno commentato negativamente la sua perfomance, giudicata inadatta. Perché, al di là della tecnica, sottolineava Celentano, c'erano molte figure che potevano riuscirle benissimo e invece è stato un fallimento.

"Certo, migliorare la tecnica è importante, ma hai lasciato a casa te stessa. Il compito non è stato superato."

Le parole dell'insegnante, insieme allo stress della settimana hanno portato Ludovica alle lacrime, mentre Emanuel-Lo ha cercato di consolarla, sebbene con scarsi risultati.

