Amici 22, anticipazioni di domenica 11 dicembre 2022: ospiti, sfide ed eliminazioni

Oggi, giovedì 6 dicembre 2022, si è registrata la nuova puntata della ventiduesima edizione di Amici che andrà in onda domenica 11 dicembre prossimo alle ore 14 su Canale 5.

Amici: anticipazioni di domenica 11 dicembre: sfide, ospiti ed eliminazioni diffusi da SuperGuidaTv

Come anche per domenica scorsa, 4 dicembre, la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 dalle 14.00 alle 16.00. L'atteso ospite di questa puntata sarà Achille Lauro che presenterà il suo nuovo singolo Che sarà.

A giudicare la gara di canto sarà Emma Marrone e Rebecca della radio. La vittoria sarà assegnata da loro ad Angelina, mentre Niveo arriva ultimo. Ecco la classifica completa della gara di canto:

Angelina

Cricca

Piccolo G

Wax

Aaron

NDG

Federica

Tommy

Niveo

Per i cantanti c'è in palio la collaborazione con uno dei più grandi produttori del momento.

La gara di ballo sarà giudicata da Garrisono Rochelle, Veronica Peparini e Kledi. Al primo posto vedremo Isobel e Ramon. La classifica completa della gara di ballo vede:

Isobel

Ramon

Samu: Veronica Peparini gli dice che se facesse un’audizione lo prenderebbe come suo allievo. Il ballerino risponde che gli piacerebbe lavorare con lei

Gianmarco

Maddalena

Megan

Mattia: Kledi gli ha detto che aveva una espressione esagerata, ma che per il resto era molto bravo.

Rita e Samuel: A Rita la Peparini dice che non la prenderebbe mai come allieva, ma è brava.

Ludovica

In base a questa classifica, l'allieva che dovrà lasciare la scuola è Ludovica. Il suo professore Emanuel Lo l'aveva avvisata che ci sarebbe stata la possibilità di un casting speciale e che lei era a rischio, ma purtroppo, i suoi avvertimenti non sono serviti: la ballerina lascerà la scuola. Al contrario, Samu ha superato il compito assegnatogli da Alessandra Celentano. Verrà anche eliminato definitivamente il banco del pubblico.

