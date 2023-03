Amici 22, il guanto di sfida di Emanuel Lo provoca il caos con Alessandra Celentano: colpo di scena tra i giudici

Gossip TV

La seconda puntata del Serale di Amici ha visto, come sempre, nascere nuove polemiche e colpi di scena. A far discutere è stata la sfida proposta da Emanuel Lo. Vediamo insieme cosa è successo.

Nella seconda puntata del Serale di Amici non potevano mancare le polemiche e ha fatto molto discutere il guanto di sfida lanciato da Emanuel Lo a Ramon, ballerino classico, invitandolo a esibirsi contro Samuel Segreto su un pezzo di hip hop. Già durante il daytime la sua decisione aveva scatenato il malcontento del ballerino della squadra di Alessandra Celentano, tanto che l'allievo aveva provato a chiedere alla sua maestra di poter rifiutare. Celentano però, pur riconoscendo che il guanto era una palese presa in giro, data la preparazione di Ramon in hip hop, ha deciso di accettare comunque e così, nella puntata andata in onda ieri sera sabato 25 marzo su Canale 5, Ramon e Samuel si sono sfidati sulle note di Let's get it started.

Amici 22, volano stracci tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano per il guanto di sfida. Colpo di scena tra i giudici

Dopo l'esibizione di Samu e prima che si esibisse Ramon, Emanuel Lo e Alessandra Celentano si sono confrontati tra loro e la coach si è detta scontenta del guanto proposto dal collega, soprattutto, a causa dell'evidente disparità tra i due allievi:

"In realtà, trovo questo guanto privo di ogni logica. Accetto ogni guanto perché penso che per i ragazzi sia una questione di crescita personale e professionale e tra l'altro è un atto di coraggio e a noi il coraggio non manca. La cosa su cui non sono d'accordo è quando Emanuel dice che nell'hip hop conta il movimento, mentre nel genere c'è anche tantissima tecnica e questa non si può imparare in tre giorni o in una settimana. Anche perché Ramon non studia hip hop tutte le mattine come studiano il classico e al di là di come si esibirà, non gli verrà tolta la sua bravura. Detto questo, preferisco che mi si vengano dette le cose in faccia."

Emanuel Lo ha provato a ribattere, ma Celentano ha sbottato scocciata: "Stai dicendo delle cose senza senso, dite delle cose assurde. Tutti gli stili hanno la tecnica". Ma il collega ha mantenuto la calma:

"Questo guanto non è stato dato per la tecnica, ma per il movimento. Ramon è un bravissimo ballerino, nel suo genere, ma quando esce fuori dal suo stile il movimento si perde."

Questa frase fa perdere le staffe alla Celentano che continua a ribattere che l'intento del guanto è semplicemente screditare Ramon, ma Emanuel Lo continua a sostenere che se si è ballerini, lo si è sempre, per tutti gli stili, scatendo l'applauso del pubblico, ma Alessandra Celentano continua a opporsi a quanto dichiarato dal coach rivale. Alla fine, è Maria De Filippi a porre fine alla discussione, per rispetto (e anche pietà) del povero Ramon, costretto a guardare i due professori scannarsi. L'esibizione di Ramon ovviamente non è all'altezza di quella di Samuel, ma Cristiano Malgioglio vuole premiare il suo coraggio e quindi decide di assegnare a lui il punto.

La sua motivazione non è accettata da Emanuel Lo che gli chiede cosa abbia votato e che Ramon dovrebbe avere, proprio in quanto ballerino di classico, il controllo totale del suo corpo, ma questo guanto ha dimostrato che non è così. Anche Michele Bravi si dice d'accordo con Malgioglio, perché questo confronto è stato ineguale:

"Per me non ha senso dire che un ballerino deve saper ballare tutto, perché sarebbe come dire che un cantante deve saper cantare tutto. Mi dispiace, Ramon, ma in questo caso anche se a malincuore il mio punto va a Samuel"

Ma a sorprendere sono le parole delle parole di Giuseppe Giofrè, perché il giudice decide di non assegnare alcun punto, con questa motivazione:

"Per me non c'è niente da votare qui, perché stiamo parlando di una cosa e del niente, questa sfida è niente. Questo guanto è senza senso. Mi dispiace perché passa il messaggio che l'hip hop lo puoi imparare in un settimana, manca il groove, manca tutto."

Maria De Filippi prova a mediare tra i due, ma Giuseppe Giofrè è irremovibile:"Emanuel Lo ha lanciato questo guanto per una questione di principio e io, per principio, allora non voto. Per me non c'è una vera gara." A questo punto non resta che annullare la prova, dato che il giudice non cambia idea.

Scopri le ultime news su Amici