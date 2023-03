Amici 22, il duro sfogo di Niveo contro Rudy Zerbi: "Una presa in giro, se mi vuole cacciare..."

Gossip TV

Il cantante Niveo sbotta nella casetta di Amici dopo l'incontro in studio con Rudy Zerbi.

Il Serale della ventiduesima edizione di Amici si avvicina e i professori della scuola continuano ad esaminare i ragazzi ancora senza maglia. Proprio ieri, Rudy Zerbi ha convocato in studio Niveo per un’interrogazione a sorpresa. Interrogazione che non è per niente piaciuta al cantante di Lorella Cuccarini che non ha risparmiato delle dure critiche al coach.

Niveo contro Rudy Zerbi

Nel daytime di ieri di Amici 22, Rudy Zerbi ha chiesto di poter incontrare Niveo. Una volta in studio, il professore gli ha chiesto di cantare per poi fermarlo subito. Un comportamento che ha spiazzato l'allievo di Lorella Cuccarini che, tornato in casetta, si è lasciato andare a un duro sfogo con i suoi compagni di scuola:

Che presa per il c**o ca**o. Dai mi ha fatto cantare solo 10 secondi, mi ha stoppato e mi ha mandato a casa. Sono entrato in studio ‘ciao’, ‘ciao’, qualche secondo di canzone e mi ha fermato. Ogni parola che cantavo scriveva una frase e mi guardava. Mi ha chiesto di cantare Budapest, era quella su cui mi voleva segare le gambe. Canto e lui faceva le faccette brutte, poi ‘grazie vai a casa’. Due frasi di numero ho detto. Se mi voleva valutare seriamente mi faceva cantare, che presa in giro. Se tu vuoi marcare il piede perché mi vuoi cacciare lo capisco, ma se vuoi fare il giudice davvero professionale mi fai cantare una cosa su cui credi che io possa mostrare se sono migliorato...

Non è che mi fai cantare 10 secondi e mi rispedisci in casetta. Questi 10 secondi è una presa in giro, in così poco tempo nemmeno parte una canzone. Soprattutto non mi sono sentito trattato bene. Cioè non è che mi aspettassi altro. Però almeno una canzone intera, almeno una possibilità di far capire che sono migliorato. E invece nulla. Penso che io sia quello che proprio non può vedere della squadra di Lorella, me soprattutto ragazzi. Io proprio sono convinto che su tutti noi sono io quello che non può vedere. Che gli avrò fatto di male? Non lo so forse è perché ho tanti capelli, perché altrimenti non lo so cosa posso avergli fatto.

