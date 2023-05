Amici 22: i segreti del talent raccontati dagli autori storici

Gossip TV

Luca Zanforlin e Mauro Monaco, i due autori di Amici, intervistati da Tv Sorrisi e Canzoni, hanno svelato alcuni retroscena inediti del talent show di Maria De Filippi

A pochi giorni dalla finalissima della ventiduesima edizione di Amici, due storici autori del talent show più longevo (e amato) del piccolo schermo, Luca Zanforlin e Mauro Monaco, hanno raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni cosa succede nel dietro le quinte del programma di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi

Entrambi al timone da 20 anni di Amici, al magazine hanno spiegato perché spesso il meccanismo cambia e qual è l'obiettivo primario del talent show. "Non è un format, non è quindi un programma venduto con un pacchetto e una Bibbia, così come viene chiamata, con tutte le regole per farlo. Il programma si modella sui ragazzi, sul fatto che sono giovani e vivono e comunicano in modo diverso" ha dichiarato Mauro Monaco.

"Il problema è che loro hanno sempre tra i 18 e i 20 anni circa mentre noi purtroppo continuiamo a invecchiare. L’obiettivo primario è raccontare i ragazzi e la generazione che rappresentano mentre mostriamo il loro talento. Questo è ciò che negli anni ha portato nella scuola aspiranti attori, conduttori, poi ginnasti, tenori, rapper e band. Agli inizi i brani inediti non c’erano, poi sono apparsi solo nelle fasi finali del talent. Oggi invece sono un biglietto da visita" ha specificato Zanforlin , conduttore anche del pomeridiano.

I ragazzi sono tanti e c'è un oggettiva difficoltà a metterli tutti in luce. Su questo aspetto Luca ha dichiarato:

"È la cosa su cui ci impegniamo di più in assoluto. I ragazzi vengono scelti per il loro talento, ma non sappiamo come si comporteranno nel quotidiano. A volte le personalità sono strabordanti e vanno arginate, altrimenti gli altri spariscono. In altri casi capitano ragazzi che sono muti e non vogliono raccontarsi, e lì proviamo a farli aprire o a dare più spazio alla loro arte. A volte fanno casini, ma non è una passeggiata per loro. È un programma che chiede molto, ti tiene sulle spine. C’è da dire che non hanno sfoghi, non hanno la loro vita normale: a volte questa situazione li porta a fare qualche cavolata. Tante stupidaggini alla loro età le avrei fatte pure io."

"Un lavoro enorme" specificano, "una squadra che va seguita dalla mattina fino alla sera tardi e non sempre è una passeggiata.

Parlando del serale, entrambi gli autori hanno specificato che sono due fasi molto diverse della trasmissione.

"Non ha mai gestito così tanti cambi di scaletta da quando lavoro con Maria, è bello ma anche una sfida collaborare con lei: non ama la rigidità dei tempi e degli schemi della tv, lo si vede in tutti i suoi programmi. Segue un flusso che dipende solo da quello che fanno e dicono le persone che sono davanti alle telecamere. Ama capire e far capire sempre. Considerate che ci sono tra le 28 e le 32 esibizioni a puntata pronte per esser mandate in onda. Insomma è una grande macchina che funziona perché le professionalità sono tante e sono di alto livello." ha dichiarato Mauro.

"Li trattiamo come se fossero programmi diversi. Il primo mostra una vera scuola, il secondo è soprattutto un grande show" ha aggiunto Luca che, infine, ha svelato una caratteristica che accomuna tutti i vincitori:

Premetto che non ci azzecco mai, il televoto è sorprendente, ma credo che tutti i vincitori siano legati da una caratteristica comune: si sono raccontati in modo onesto e resi riconoscibilissimi, in alcuni casi anche senza trionfare, come Annalisa per esempio. Poi ognuno ha il suo percorso e i suoi successi, ma sono tutti indimenticabili.

