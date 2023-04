Amici 22, guanto di sfida per Cricca da Arisa: "Se sentissi Wax in radio lo riconoscerei, tu manchi di personalità"

Gossip TV

Nel daytime di oggi di Amici, Arisa ha lanciato a Cricca un guanto di sfida intitolato "riconoscibilità". Vediamo insieme cosa è successo.

Nel daytime di oggi di Amici, in vista della prossima puntata del Serale, Cricca ha ricevuto un guanto di sfida da Arisa. La maestra di canto ha deciso di lanciare all'allievo del talent show di Canale 5 una sfida intitolata "riconoscibilità", mettendo in sfida il cantante di Lorella Cuccarini contro il suo campione, Wax.

Amici 22, per Arisa Cricca manca di originalità

Nella lettera che accompagnava il guanto, Arisa ha illustrato la sua motivazione, affermando che secondo lei Cricca manca di originalità in confronto a Wax:

"Che tu abbia una bella voce è assodato, che tu sappia gestirla in maniera professionale è un dato di fatto. Quello che mi chiedo è se ti sentissi in radio, ti riconoscerei? Credo fermamente che l'unicità di un artista sia fondamentale per farsi strada in questo mondo. Una delle cose che mi piace di Wax è che su qualunque cosa lavori, tira fuori qualcosa di unico e di fortemente caratterizzante la sua personalità. Sono sicura che se sentissi Wax in radio lo riconoscerei, tu invece...Ma voglio concederti il beneficio del dubbio e con questo guanto di sfida non voglio metterti in difficoltà, ma sono certa che Wax ne farà una versione unica e personale. Ps. alla creatività e unicità non ci sono limiti, mai!"

La canzone su cui Wax e Cricca si sfideranno è Bad Day di David Powell: dopo averla ascoltata, Cricca commenta le parole della maestra, dicendo che si aspettava questo guanto perché era da un po' che Arisa insisteva sul tema della personalità:

"Sono sicuro di avere personalità, sicuro si aspetta che scriverò delle barre, cosa che non faccio mai, ma ci lavoro in sala e vediamo cosa ne esce"

Secondo Federica e Angelina invece la creatività non dipende dalla scrittura delle barre, ma che la vocalità del cantante è molto simile a quella di Powell e che l'effetto sorpresa potrebbe essere proprio quella. Ma Cricca non sembra d'accordo e vuole continuare per la sua strada.

