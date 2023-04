Amici 22, Giuseppe Giofré e la tenera dedica a Maria De Filippi: "Grazie di tutto!"

Gossip TV

Poche ore prima della messa in onda della quinta puntata del Serale di Amici, il giudice Giuseppe Giofré ha voluto dedicare un dolce pensiero alla conduttrice Maria De Filippi. Vediamo insieme cosa ha detto!

Il Serale di Amici di Maria De Filippi sta entrando nella sua fase più intensa e alla quinta puntata della seconda fase del talent di Canale 5 le sfide per gli allievi diventano sempre più intense e il compito dei giudici sempre più complesso. Per questa ventiduesima edizione di Amici, i tre giudici sono Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofré. Proprio quest'ultimo è un volto noto al talent, perché ha partecipato all'undicesima edizione del programma, vincendo e ottenendo una prestigiosa borsa di studio.

Amici 22, Giuseppe Giofré e la dedica a Maria

Giofré, dopo aver vinto ad Amici, ha proseguito la sua carriera in maniera davvero egregia, studiando alla Millenium Dance di LA e ballando con star internazionali, come JLo, Dua Lipa e molte altre. Quest'anno, Maria ha deciso di convocarlo per essere uno dei tre giudici del programma e Giuseppe ha dimostrato più e più volte di essere molto grato alla conduttrice per il suo affetto e la sua stima.

In occasione della quinta puntata del Serale, andata in onda ieri sera sabato 15 aprile, Giofré ha voluto dedicare alla padrona di casa un dolce pensiero, pubblicando una foto sul suo profilo Instagram con tanto di dedica a Maria De Filippi. Il ballerino è molto sensibile e affettuoso e non ha dimenticato che è in parte grazie al programma di Canale 5 che ha potuto realizzare i suoi sogni. Così, ha deciso di commemorare la stima e l'affetto per Maria con una foto in cui si vedono loro due, durante la quinta puntata del Serale, con Maria che ha una mano poggiata sulla spalla del ballerino e giudice. A corredo dello scatto, Giuseppe Giofré ha dedicato alla conduttrice queste parole:

"Questa foto racchiude 12 anni, mi hai visto crescere e ti voglio un bene dell'anima"

Inoltre, anche durante la puntata, Maria si è seduta accanto al giudice sulla poltrona, durante il guanto di sfida dei professori e Giuseppe, dopo l'esibizione di Wax, che ha dedicato la sua canzone alla conduttrice con un "grazie mille, Maria, mi hai cambiato la vita", il giudice si è commosso perché ha ammesso che il giovane allievo ha cantato esattamente le parole che avrebbe sempre voluto dedicarle:

"Vorrei ringraziare Wax perché ha detto delle cose che avrei sempre voluto dire io a Maria e non ho mai avuto il coraggio"

A queste parole, la conduttrice si è alzata e lo ha abbracciato con calore.

