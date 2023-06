Amici 22, Giulia Stabile rompe il silenzio su Sangiovanni: "Lui è e restera per sempre il primo grande amore"

Gossip TV

Dopo settimane di silenzio, la ballerina professionista di Amici 22 si sbilancia su Sangiovanni.

Giulia Stabile è uno dei volti più amati e apprezzati di Amici. Intervistata da Grazia, la bravissima ballerina professionista del talent show di Maria De Filippi si è raccontata e rotto finalmente il silenzio sul suo rapporto con Sangiovanni.

Giulia Stabile e Sangiovanni: le dolci parole della ballerina

Giulia Stabile ha rilasciato una nuova intervista a Grazia in cui si è raccontata a tutto tondo: dalla sua grande passione per la danza all'esperienza ad Amici fino al suo più grande sogno, ovvero quello di ballare per Rosalia:

La mia carriera è appena cominciata e io ho sempre voluto impegnarmi al massimo per assorbire tutto quello che potevo. Il successo che ho avuto dopo Amici? In realtà mi sembra di aver fatto troppo poco per considerarmi già un'artista di successo e siccome sono di fondo un'insicura, ogni volta che comincio un nuovo lavoro penso sempre che sarà l'ultimo. Sui social sono seguita e cerco di parlare della necessità di accettarsi per come siamo, un tema sul quale io stessa faccio ancora tanta fatica [...] Anche oggi se mi guardo allo specchio non sempre mi piaccio, ma so che devo concentrarmi sull'importanza di essere, non di apparire, e provo a raccontarlo a chi mi segue.

Giulia ha poi rivelato i suoi progetti futuri e il suo grande sogno nel cassetto:

In estate andrò a studiare negli Stati Uniti e mi piacerebbe provare ad avere una carriera lì, anche se è molto complicato e non sono certa di voler lasciare tutto quello che ho costruito in Italia, che comunque è tanto [...] Il mio sogno? Ne ho tanti, ma il primo in assoluto è ballare per Rosalia, la cantautrice spagnola. Sarebbe pazzesco e un pò ci spero perché ha cominciato a seguirmi sui social.

La Stabile ha concluso l'intervista parlando di Sangiovanni. A proposito della sua storia d'amore con il giovane cantante, la ballerina professionista di Amici 22 ha dichiarato:

Posso solo dire che per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore.

