Amici 22, Wax contro Aaron al concerto Full Out di Roma? [VIDEO]

Al concerto Full Out Amici di Roma, domenica scorsa, i fan hanno notato che Wax non ha ballato durante l'esibizione di Aaron e sembra che tra i due non corra buon sangue. A testimoniarlo un video diffuso online! Ecco cosa sappiamo!

A distanza di qualche giorno da Amici Full Out, l'evento che si è tenuto a Roma domenica, 11 giugno, e che ha visto protagonisti gli allievi del talent di Maria De Filippi, spunta un nuovo retroscena che riguarda una presunta lite tra Aaron Cenere e Wax!

Amici 22, Wax e quella frase contro Aaron pronunciata al concerto Full Out [VIDEO]

Che i rapporti tra i due non siano mai stati idilliaci, è ben noto: i due cantanti, infatti, nelle ultime settimane all'interno della scuola, spesso, sono stati al centro di diverse liti e polemiche, a causa dell'atteggiamento arrogante di Wax, mal tollerato da Aaron e dagli altri compagni nella casetta. In più di un'occasione, Wax non le ha mandate a dire al compagno di talent, lanciandogli anche un sonoro "vaff*****!", preso con molta filosofia dall'allievo di Zerbi. La situazione sembrava, con la fine di Amici22, essersi appianata e i due cantanti erano anche apparsi insieme in alcuni eventi per sponsorizzare le loro canzoni, insieme agli altri allievi del programma.

Tuttavia, durante il concerto di domenica 11 giugno, i fan hanno notato un particolare curioso e che è diventato un video virale sul web: durante l'esibizione di Aaron, Wax non ha ballato, né esultato, come ha fatto invece per gli altri allievi. Il cantante del team di Arisa si è, infatti, limitato a stare seduto al suo posto, mentre la folla e i compagni si scatenavano sulle note di una delle canzoni di Aaron, Universale. Così, i fan del talent avevano ipotizzato che tra i due ci fosse stata una qualche lite o incomprensione, ma la vicenda sembrava conclusa lì.

A distanza di qualche giorno, però, è spuntato un nuovo video che racconta di un altro retroscena tra i due: pubblicato su TikTok, il video in questione mostra Wax intento a pronunciare una frase, verso la fine dell'esibizione di Aaron. Dal labiale sembra che il cantante ne dica una delle sue, lanciando al collega un:

"Ma vattela piglià...quello là!"

Tuttavia, non è certo che siano davvero queste le parole pronunciate da Wax, ma in molti hanno pensato che, visti i precedenti tra i due, potrebbe essere davvero probabile che Wax abbia urlato qualcosa di simile. Intanto, i fan che non hanno potuto assistere al concerto in presenza avranno la possibilità di vederlo in tv, martedì 20 giugno su Italia1 alle ore 21.20.

