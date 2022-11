Amici 22, Gianmarco sconvolto dalla notizia di un nuovo arrivo nella scuola. Di chi si tratta?

Gossip TV

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi sta per fare il suo ingresso un nuovo volto. Qualcuno che Gianmarco conosce molto bene. Scopriamo di chi si tratta

Nel daytime di Amici andato in onda ieri venerdì 25 novembre, Gianmarco Petrelli ha appreso una notizia sconvolgente e che potrebbe mettere in pericolo la sua relazione con Megan.

Gianmarco, una nuova entrata nella scuola potrebbe cambiare tutto

La situazione si è rivelata quando Maria De Filippi ha confessato che Emanuel Lo ha chiesto un casting speciale, perché vorrebbe sostituire uno dei tre ballerini della sua squadra.

A essere in pericolo sono, perciò, Maddalena, Samu e Ludovica. Soprattutto, quest'ultima, dopo lo scontro con Alessandra Celentano rischia più di tutti. Ma, cosa c'entra Gianmarco in questa storia?

Ebbene, una delle possibili candidate che parteciperanno ai casting speciali di hip hop per entrare nella scuola di Amici è la sua ex fidanzata Claudia. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole e che potrebbe mettere in pericolo la sua storia con Megan, iniziata proprio nella scuola di Canale 5.

Recentemente, infatti, la ballerina gli aveva chiesto un confronto, perché lo vedeva particolarmente distante e poco presente con lei. Gianmarco l'ha rassicurata, dicendo che è tutto nuovo per lui e che non sempre riesce a esternare i suoi sentimenti. Inoltre, quando Megan ha compiuto 18 anni la settimana scorsa, Gianmarco le ha preparato una dolcissima sorpresa. Quindi, sembra che il loro amore sia più forte che mai.

Speriamo che l'eventuale arrivo di Claudia non metta tutto in discussione.

