Amici 22, Gianmarco Petrelli si racconta: l'amore con Megan Ria, le parole di Alessandra Celentano e Maria De Filippi

Gossip TV

Gianmarco Petrelli, ex ballerino di Amici 22, si è raccontato a proposito di Megan Ria, Alessandra Celentano e Maria De Filippi. Ecco cosa ha detto.

Nella ventiduesima edizione di Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, sono nate diverse coppie, come ad esempio quella tra i ballerini Gianmarco Petrelli e Megan Ria. Intervistato da SuperGuidTv, Petrelli ha rivelato alcuni dettagli della sua storia d'amore con Megan.

Amici 22, Gianmarco Petrelli e la sua storia con Megan Ria

Gianmarco è stato eliminato dalla squadra Zerbi-Celentano durante le prime fasi del Serale: un'eliminazione giudicata da molti ingiusta e che ha fatto molto discutere. Anche Megan, della squadra di Emanuel Lo e Cuccarini è stata tra le prime eliminate al Serale e i due sono apparsi a Verissimo, dove hanno ripercordo la loro esperienza all'interno della casetta e del programma. Gianmarco è stato intervistato da SuperGuidaTv e ha svelato che dietro la sua decisione di prendersi una pausa dalla storia con Megan quando erano in casetta si celavano la paura e la vergogna di fare scelte sbagliate. Il ballerino, infatti, temeva che non sarebbe riuscito a godersi appieno il sentimento che provava per la collega e perciò aveva chiesto una pausa di riflessione.

Gianmarco ha anche svelato una aneddoto sulla maestra Celentano, una delle insegnanti più severe nella scuola di Amici:

"La maestra Celentano mi ha sempre differenziato dagli altri ballerini. Una volta mi ha detto 'tu sei speciale, hai qualcosa di diverso dagli altri'. Questa è una frase che mi rimarrà per sempre, lei è andata oltre la danaza. Anche quando sono entrato, mi diceva 'lo vedo pronto per un futuro'. Poi mi ha detto che non avrò problemi nella mia carriera futura. Sono cose che ha sempre detto."

Il ballerino ci ha tenuto anche a ringraziare Maria De Filippi, definendola "una persona che ha deciso di dedicare il suo tempo ai giovani che hanno semplicemente 20 anni. Il modo in cui dedica a loro è ammirevole, è importante e giusto oltre che un vero piacere stare lì e ascoltare una grande persona e professionista come Maria De Filippi."

Scopri le ultime news su Amici