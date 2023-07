Amici 22, Gianmarco Petrelli racconta le difficoltà prima di entrare nel talent: "Ho pensato di mollare..."

Gossip TV

Uno degli ex allievi di Amici, Gianmarco Petrelli, si è lasciato andare al racconto delle sue difficoltà prima di entrare nel talent. Ecco cosa ha detto!

Questa ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi è stata tra le più seguite per il pubblico di Canale5. La finale, che ha visto trionfare Mattia Zenzola, ha registrato un boom di ascolti come non se ne vedevano da diverso tempo e gli allievi usciti dal talent sono stati premiati con diverse offerte di lavoro e progetti che stanno portando loro enormi soddisfazioni.

Amici22, Gianmarco Petrelli sulle difficoltà per entrare nella scuola: "Pensavo di non farcela"

Tra questi c'è il ballerino Gianmarco Petrelli, allievo di Alessandra Celentano, arrivato a un passo dalla Finale e poi costretto ad abbandonare il talent. Petrelli è attualmente nel cast di Battiti Live, insieme alla fidanzata Megan Ria e a diversi altri ex allievi della trasmissione. Ospite di Lorella Cuccarini a Dimmi di Te, il suo format Youtube in cui intervista personaggi legati ai programmi Fascino, in particolare molti degli ex allievi della scuola di Amici, Gianmarco ha voluto raccontare le numerose difficoltà incontrate per entrare nel talent.

Il ballerino, infatti, si è presentato ai casting di Amici per ben tre anni di fila, prima di essere scelto da Alessandra Celentano, la più severa tra i prof di ballo della trasmissione:

"Era successo che quello era il terzo anno di casting ed era il primo anno che le cose iniziavano a funzionare. Quindi, finalmente, dopo tre anni sentivo questa vicinanza che si è interrotta all'improvviso perché io ho fatto poi una settimana in casetta perché Veronica Peparini era indecisa tra me e un altro ragazzo. Quindi, io ho vissuto la casetta, la sala, la prima settimana che è quella più emozionante. Ed è finito tutto la settimana dopo ed è stato un impatto, quindi, io da lì, per tutto il continuo di quello lì dicevo: "No, basta. Non lo faccio più". Perché secondo me era finità lì e, invece, che fai non ci riprovi di nuovo?"

Gianmarco ha raccontato, inoltre, che dopo i no di Emanuel Lo e Raimondo Todaro - con cui ha avuto diversi contrasti nella scuola - il suo sogno sarebbe morto lì e, invece, inaspettatamente, Alessandra Celentano ha cambiato tutto, scegliendolo come suo allievo:

"La maestra Celentano, rispetto alla Peparini, ha notato una nuova maturità, perché ogni anno portavo un Gianmarco nuovo, più preparato sotto il punto di vista artistico e personale. Ero più libero, tranne la prima puntata che ero agitatissimo. Ho visto che Emanuel ha detto no, Raimondo ha detto no e, quindi, per me era finita. Nella mia testa mai avrei pensato che la maestra potesse prendermi e invece lì è stato proprio il più emozionante dei sette mesi. Nonostante siano sette mesi molto forti a livello umano però ricordo troppo bene che quel momento a livello emotivo non l'ha superato nessuno. "

Nonostante una parte del suo sogno si fosse avverata, Gianmarco ha ammesso che non è stato facile, soprattutto, a ridosso del Serale, quando ha iniziato a dubitare delle sue capacità e anche della fiducia di Alessandra Celentano nei suoi confronti:

"Ho sofferto molto questa cosa, dall'altra parte ringrazio questa situazione perché avevo una fame diversa però prima di arrivare lì ho passato dei giorni complicati, con la paura di poter andare via da un momento all'altro. Perché sappiamo che la maestra non ha peli sulla lingua e non ha problemi ad eliminare i suoi allievi, quindi, avevo molta paura di questo. Ho parlato molto con lei, chiedevo, ma non avevo la situazione chiara dentro me. Forse quando la maestra ha deciso di darmi la maglia del serale, lì sono svanite le mie paure e i dubbi."

