Amici 22, ex concorrente in procinto di diventare papà. Ecco di chi tratta

Tra gli ospiti della puntata di oggi, domenica 18 dicembre, c'è un ospite che ha annunciato che presto diventerà padre. Ecco di chi si tratta

Tra gli ospiti della puntata di oggi, domenica 18 dicembre, di Amici c'è un ex concorrente che sta per diventare papà: lo ha annunciato poco tempo fa sui social. Stiamo parlando di Enrico Nigiotti.

Amici, Enrico Nigiotti e la sua compagna presto genitori, l'annuncio sui social

Pochi giorni fa, il cantante ed ex concorrente del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Enrico Nigiotti, ha annunciato che lui e la sua compagna diventeranno presto genitori. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato la foto del pancione e l'ecografia. Ma, c'è di più, il cantante diventerà papaà...bis: infatti, saranno gemelli, due maschietti, già ribattezzati scherzosamente dal futuro papà Maso e Duccio.

Un avvenimento importante per Nigiotti, che ha partecipato anche al Festival di Sanremo, un'autentica gioia, ma che gli provoca già qualche timore, perché si tratta di uno dei più grandi cambiamenti nella vita di una persona e lui stesso ha confessato che non sa bene come comportarsi. Eppure, ha proseguito nella didascalia che fa da corredo al post pubblicato, "so solo che la parola per sempre avrà finalmente un vero significato".

Enrico Nigiotti sarà ospite come giudice della gara di ballo nella puntata di Amici in onda oggi, domenica 18 dicembre, l'ultimo appuntamento del talent prima della pausa natalizia.

