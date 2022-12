Amici 22, in onda oggi la nuova puntata con Annalisa e Stash come ospiti

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici

Oggi, domenica 18 dicembre alle ore 14.00 su Canale 5, va in onda la nuova puntata di Amici. Si tratta dell'ultimo appuntamento prima della pausa natalizia. Quali allievi riusciranno a mantenere la maglia e a conquistarsi un posto nella fase del serale del talent show? Dopo avervi svelato chi possono essere i giudici del serale, scopriamo, invece, chi saranno gli ospiti di questa puntata.

Le Anticipazioni del nuovo appuntamento di Amici 22

Tra gli ospiti in studio nella puntata di oggi abbiamo la cantante Annalisa, Enrico Nigiotti e il frontman dei The Kolors Stash, che giudicheranno la gara di canto. Primo posto per Angelina e Wax seguiti da Cricca, NDG, Piccolo G, Tommy Dali, Aaron, Federica e Niveo. Le anticipazioni parlano dell'arrivo di tre nuove ragazze: Aurora voluta da Raimondo Todaro, Valeria voluta da Lorella Cuccarini e Vanessa voluta da Emanuel Lo.

A valutare la gara di ballo Fabrizio Mainini. Primo posto per Isobel seguita da Ramon, Samu, Megan, Maddalena, Gianmarco, Mattia, Rita e Samuel. Le anticipazioni parlano dell'arrivo di tre nuove ragazze: Aurora voluta da Raimondo Todaro, Valeria voluta da Lorella Cuccarini e Vanessa voluta da Emanuel Lo.

A nessuna delle tre è stata consegnata la maglia di Amici, i professori della scuola decideranno nei prossimi giorni cosa fare. Maddalena ha vinto la Prova Oreo, mentre Mattia si è aggiudicato la Prova Tim. Il premio per il primo classificato di ballo e di canto è l'esibizione al concerto della cantante Elisa. L'appuntamento con i ragazzi di Amici vi aspetta oggi alle 14.00 su Canale 5

