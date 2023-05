Amici 22: ex amato ballerino di questa edizione sorprende su Maria De Filippi, ecco cosa ha rivelato

Gossip TV

Alessio Cavaliere dopo Amici 22: "Mi ha caricato molto quel suo complimento. Mi sono sentito sereno, pronto e appagato".

La ventiduesima edizione di Amici sta per giungere al termine. Domani, domenica 14 maggio 2023, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la finale e scopriremo finalmente chi, tra Wax, Angelina Mango, Isobel Kinnear e Mattia Zenzola, sarà il vincitore assoluto del talent show di Maria De Filippi.

Alessio Cavaliere e il retroscena su Maria De Filippi

A pochi giorni dalla finale di Amici 22, un ex amato allievo del Serale ha rilasciato una bella intervista in cui ha ricordato la sua esperienza nella famosa scuola di Canale 5. Stiamo parlando del ballerino Alessio Cavaliere che, intervistato da Superguidatv, ha confessato:

Da quando sono uscito da Amici è stato tutto diverso. Sto vivendo una nuova normalità in maniera completamente diversa. Tutto questo è bellissimo. Ho sentito sin da subito l’affetto e il calore delle persone. Il loro supporto era arrivato già stando all’interno della scuola di Amici. Ho notato che le persone si sono legate a me, come persona e non solo come ballerino. Non ho dubbi su quello che farò, spingerò sempre di più sulla mia carriera e andrò avanti come ballerino...

All’inizio era un po’ strano, per me è una cosa nuova ricevere tanti messaggi da persone che nemmeno conosco. È un’emozione bella. Ogni volta che le persone si avvicinano, vedo nei loro occhi una luce che mi dice di aver fatto qualcosa di bello. Sono molto grato a tutte le persone che mi sostengono.

Leggi anche Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si sbilanciano sui finalisti di Amici 22

L'ex allievo di Raimondo Todaro ad Amici ha poi svelato un retroscena inedito riguardante il suo rapporto con Maria De Filippi:

Maria è stata una scoperta. Guardandola sempre in tv non riesci a immaginare cosa c’è dietro e che persona è. Una donna eccezionale, straordinaria. Ricordo che alle prove generali della mia prima puntata, lei si avvicinò a me e mi disse: ‘complimenti’. Quella parola la ricorderò per sempre, perchè per me significa molto avere un complimento da Maria De Filippi. Mi ha cariato molto quel suo complimento. Mi sono sentito sereno, pronto e appagato. È una persona magnifica.

Scopri le ultime news su Amici.