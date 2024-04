Pechino Express, sul caso Artem e Megan Ria interviene Gianmarco Petrelli, fidanzato della ballerina

Gossip TV

Il caso Artem e Megan Ria che è nato a Pechino Express continua a far discutere e arriva la replica del fidanzato della ballerina, l'ex allievo di Amici 22 Gianmarco Petrelli.

A Pechino Express hanno fatto discutere alcune affermazioni di uno dei concorrenti, Artem Tkachuk, verso Megan Ria, ex allieva del talent di Amici della ventiduesima edizione. L'attore - noto per il suo ruolo nella serie tv Mare Fuori - non ha voluto socializzare con la compagna di squadra, adducendo come motivo il rispetto verso la propria compagna a casa. Questo suo comportamento ha suscitato diverse reazioni, compresa quella del fidanzato della ballerina, l'ex allievo Gianmarco Petrelli.

Gianmarco Petrelli interviene sul caso Artem-Megan Ria a Pechino Express in difesa della fidanzata

Giovedì 11 aprile è andata in onda una puntata di Pechino Express che ha sollevato diverse polemiche sui social: in particolare, i fan del programma non hanno molto apprezzato alcune affermazioni di Artem Tkachuk verso Megan Ria. I due si sono trovati a gareggiare insieme, per un inatteso colpo di scena che ha portato le squadre a mescolarsi. L'attore, però, non ha voluto collaborare più dello stretto necessario con Megan, evitando anche di parlarle più del dovuto e il motivo ha lasciato senza parole gli utenti sul web.

Artem, infatti, ha deciso di adottare questa linea di comportamento per evitare fraintendimenti e gelosie da parte della sua ragazza:

"Ho una donna a casa e non mi va di rapportarmi con altre donne, è una questione mia di principio [...]C’ho mia moglie che non voglio che un giorno arrivasse a pensare, dopo che vede il programma, che magari si fa idee strane o pensieri strani. Sono un ragazzo di principio, sono vecchio stampo, è una questione di privacy”

,Le sue parole hanno lasciato allibita la ballerina, che non ha nascosto di esserci rimasta male, perché si aspettava almeno maggior rispetto da parte del compagno di squadra. Inoltre, ha subito precisato Megan Ria, lei è felicemente fidanzata con Gianmarco Petrelli, ex allievo di Amici22. Ed è stato proprio quest'ultimo a intervenire, ricondividendo un video su cui si ironizzava sull'atteggiamento di Artem, alquanto primitivo e misogino, verso Megan Ria e mettendo like ai vari commenti positivi verso la ballerina e il suo percorso a Pechino Express.