Amici 22, due amatissimi allievi escono allo scoperto: la foto del bacio sui social

È amore tra Isobel Kinnear e Cricca: i due ex allievi di Amici ufficializzano sui social il ritorno di fiamma.

È ufficiale! Isobel Kinnear e Cricca sono tornati insieme. La conferma è arrivata direttamente dai due ex amatissimi allievi della ventiduesima edizione di Amici, che hanno condiviso sui loro rispettivi profili social dolci foto insieme e dediche d'amore.

Isobel e Cricca sono tornati insieme: è ufficiale

Isobel Kinnear e Cricca hanno ufficializzato sui social il loro ritorno di fiamma. Per chi non lo sapesse, i due talenti si sono conosciuti e innamorati ad Amici 22, ma durante le fasi finali del talent show hanno preferito separarsi per dedicarsi solo ed esclusivamente al loro percorso nella scuola. Separazione che, viste le foto e le dediche pubblicate sui social, sembra essere ormai un lontano ricordo.

In occasione del compleanno dell'ex allievo di Lorella Cuccarini, infatti, i due giovani artisti hanno deciso di uscire ufficialmente allo scoperto! Sia Isobel che Cricca hanno condiviso sui loro profili Instagram delle foto, con tanto di bacio, e delle dolci dediche confermando così di essere tornati insieme.

Se Cricca ha scritto "I love you" sotto a una foto insieme a Isobel, l'amata finalista della ventiduesima edizione di Amici ha pubblicato una serie di scatti dolcissimi insieme al suo fidanzato. Tra il cantante e la ballerina è di nuovo amore!

