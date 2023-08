Amici 21, crisi in corso tra Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli? Un indizio social preoccupa i fan

Gossip TV

Che sia finita la storia tra Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli? Un indizio social preoccupa i fan! Vediamo insieme cosa è successo!

Potrebbe esserci aria di crisi tra Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli? La coppia nata nel talent di Amici di Maria De Filippi in onda su Canale5 si è sempre dimostrata molto unita e innamorata, ma un recente indizio apparso sui social sembra confermare che qualcosa tra loro si sia rotto.

Amici 21, Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli non sono più una coppia? Ecco l'indizio che preoccupa i fan

Dopo la sua esperienza a Striscia la Notizia come velina, Cosmary Fasanelli ha ufficializzato la sua relazione con Nunzio Stancampiano, con il quale ha anche trascorso un romantico weekend a Verona, città degli innamorati, dedicandogli un romantico post su Instagram. Tuttavia, proprio dai social arriva un indizio che fa pensare che tra i due le cose non vadano bene e che potrebbe, addirittura, essersi già lasciati.

Infatti, nelle ultime ore, Nunzio ha pubblicato tra le stories di Instagram un breve messaggio, una frase che ha fatto pensare ai fan dell'ex allievo del tlaent di Amici che la sua relazione con Cosmary potrebbe essere giunta al capolinea. Non sembra, infatti, che l'allievo abbia voluto citare il verso di qualche canzone, ma sembra invece che abbia voluto condividere i suoi sentimenti più profondi, affidando alla scrittura, nero su bianco, cosa sta provando in questo preciso momento.

La frase, di per sé, è molto criptica, perché lascia presagire che non solo tra i due ci sia una crisi piuttosto forte, ma anche che Nunzio stia pensando di rinnegare ciò che ha provato per l'ex allieva di Amici, con cui ha condiviso tanto. Nelle stories, infatti, è apparsa la seguente frase:

"Il mio unico errore è stato amarti...al punto da annullare me stesso"

Si tratta di una frase che non dovrebbe lasciare alcun dubbio: tra Nunzio e Cosmary la relazione potrebbe davvero essere finita. Non ci resta che attendere per un ulteriore aggiornamento sulla vicenda.

