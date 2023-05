Amici 22, Cristiano Malgioglio su Mattia Zenzola: "Ha una passionalità unica. Per me è un encantador!"

Gossip TV

Durante la semifinale di Amici, Cristiano Malgioglio non ha saputo trattenere l'entusiasmo per Mattia Zenzola. Ecco cosa ha detto.

La semifinale di Amici, andata in onda ieri sera sabato 6 maggio, ha visto arrivare in finale Isobel Kinnear, Mattia Zenzola, Angelina Mango e Wax. Sul ballerino di Raimondo Todaro, Cristiano Malgioglio non ha potuto trattenere il suo commento entusiasta.

Amici 22, Cristiano Malgioglio su Mattia Zenzola: "Pur essendo piccolo, ha tutte le potenzialità per diventare grande"

In una sfida tra Mattia e Aaron, in cui il ballerino si è esibito in un flamenco mozzafiato, Cristiano Malgioglio non ha saputo trattenere i suoi commenti entusiasti per il latinista. Malgioglio, infatti, è rimasto piacevolemente stupefatto dalla passionalità di Mattia, tanto che non ha potuto fare a meno di elogiarlo, anche davanti allo sguardo di disapprovazione di Alessandra Celentano:

"Aaron sa quello che penso di lui [...]. Però vorrei soffermarmi su Mattia che ha un erotismo e una passionalità pazzeschi. In questo flamenco mi ha messo il fuoco. Per me è un encantador. Forse esagero, ma perché adesso ho le vampate, ma credo che stiamo assistendo alla nascita di un nuovo Joaquin Cortes, un grande ballerino di flamenco, forse, il più grande di tutto il mondo."

Nonostante Celentano non si sia detta d'accordo su questa affermazione, anche gli altri giudici sono rimasti colpiti da Mattia e, infatti, GIuseppe Giofrè non ha potuto fare a meno di dire che sul palco Mattia oscura tutti gli altri compagni con le sue esibizioni. A premiare il suo impegno è arrivata la maglia che gli ha permesso di accedere alla finale dopo Isobel, un traguardo raggiunto - come ha commentato anche Maria De Filippi - dopo due anni di sacrifici.

