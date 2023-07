Amici 22, Cricca parla dei rapporti con gli altri allievi e poi svela: "Nella scuola non è venuto fuori, ma..."

Gossip TV

Le ultime rivelazioni del giovane cantante di Amici 22.

Dopo Wax, anche Cricca si è raccontato a Lorella Cuccarini. Ospite della rubrica Dimmi di te, il giovane cantante ed ex allievo di Amici 22 ha fatto un bilancio della sua esperienza nella scuola, che è stata caratterizzata anche dalla bella amicizia nata con i ballerini Gianmarco Petrelli e Ramon Agnelli.

La confessione di Cricca dopo Amici

Cricca ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Dimmi di te, il format web condotto dalla coach Lorella Cuccarini, in cui ha ricordato alcuni momenti vissuti ad Amici 22. Non solo. Il cantante ha colto l'occasione anche per rivelare i nomi delle persone con cui ha legato di più nella scuola:

Amici ha lasciato tantissimo in me. Io spero di aver lasciato quello che è Cricca, lo spirito genuino che è venuto fuori [...] Ad Amici ho fatto uno scattino sull’emotività. Poi, ho anche imparato a valutare le situazioni. Ci sono situazioni in cui devi essere un po’ più impostato e seguire una certa linea, un rigore preciso. Però quando sei sul palco e far andare la voce, quella non si può filtrare. Se sono competitivo? Ad Amici non è venuto fuori, ma se perdo mi da fastidio.

Nella scuola ho legato con quasi tutti. Gianmarco e Ramon in primis sono quelli che ancora vedo, sono venuti a trovarmi a Riccione. Megan, Angelina…davvero tutti, anche Federica e Piccolo G - ha continuato Cricca spendendo parole di stima nei confronti di Maria De Filippi - Maria è stata una figura importante, una figura materna. Sono un po’ mammone, quindi la mamma è importante. E’ una donna eccezionale che si dedica al lavoro ma ha un lato umano incredibile.

L'ex allievo di Lorella ad Amici ha poi parlato del ritorno alla vita reale e di come ha vissuto l’emergenza in Emilia Romagna:

Resto quello di settembre, non mi sono montato la testa. Inconsciamente, ho scoperto che avevo dei pregiudizi, quindi anche in casetta sono cresciuto. Riccione non è stata colpita più di tanto, quindi vedevo solo stories e articoli di città inondate. Una mattina mia sorella mi ha detto “perché non andiamo a dare una mano?“, ed ho accettato anche perché non potevo spostarmi, gli impegni che avevo erano saltati. Mi sono detto “non posso restare a casa a guardare” ed ho anche sfruttato la mia popolarità invitando i ragazzi a darci una mano. Lo spirito romagnolo è tanta roba.

